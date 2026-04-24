Pri Prahe sa takmer zrútil airbus plný ľudí! Šokujúce zistenia vyšetrovania: Za všetko môže pilot

PRAHA - Vyšetrovanie januárového incidentu nad Českom odkrylo znepokojujúci sled chýb, ktoré takmer skončili tragédiou. Dopravné lietadlo sa pri priblížení k Prahe dostalo nebezpečne nízko, pričom kapitán nereagoval na opakované varovania z kokpitu aj zo zeme. Katastrofu napokon odvrátil až dramatický manéver v posledných sekundách.
Dramatické chvíle nad Českom
Len niekoľko sekúnd delilo dopravné lietadlo od nešťastia. Airbus smerujúci z Lisabonu do Prahy sa v januári ocitol v kritickej situácii nad oblasťou Křivoklátska, keď začal nebezpečne klesať pod bezpečnú výšku.
Vyšetrovanie teraz odhalilo, že za incidentom stáli závažné chyby posádky. Ako informuje portál Novinky.cz, kapitán lietadla nereagoval na opakované varovania – a to ani zo strany riadenia letovej prevádzky, ani od kolegu v kokpite.
Varovania ignoroval opakovane
Zistenia Ústavu pre odborné zisťovanie príčin leteckých nehôd ukazujú, že všetky palubné systémy fungovali správne. Pôvodné podozrenia na technickú poruchu sa tak nepotvrdili.
Lietadlo typu Airbus A320neo kleslo pod bezpečnú hladinu 4000 stôp (približne 1219 metrov), no pilot napriek tomu pokračoval v zostupe. Ignoroval minimálne štyri varovania – dve od druhého pilota a dve od dispečerov.
Zvrat v poslednej chvíli
Kritická situácia vyvrcholila vo výške necelých 300 metrov nad zemou. Až vtedy pilot prudko zareagoval a zahájil núdzové stúpanie, čím zabránil možnej tragédii.
Počas manévru sa lietadlo dostalo pod výrazné preťaženie a následne prudko zmenilo smer, aby sa mohlo opäť zaradiť na priblíženie k pristátiu.
Osudová chyba: pilot si myslel, že je inde
Podľa letového inšpektora Stanislava Kotta zohralo kľúčovú úlohu takzvané „tunelové videnie“. Pilot bol presvedčený, že sa nachádza bližšie k letisku, než v skutočnosti bol – približne o 13 kilometrov.
Na základe tejto mylnej predstavy začal klesať príliš skoro, akoby už bol v záverečnej fáze pristávania. Prístroje aj okolie pritom signalizovali opak.
Stres, chaos a chýbajúci záznam
Incident sa odohral v zhoršených poveternostných podmienkach – s nízkou oblačnosťou, miernou námrazou a slabým vetrom. Situáciu mohol zhoršiť aj fakt, že posádka bola krátko pred zostupom v režime odpočinku.
Vyšetrovatelia nevylučujú, že druhý pilot spal a po prebudení sa snažil situáciu korigovať. Keď kapitán nereagoval, zvažoval prevzatie riadenia, no napokon už nezasiahol, keďže pilot začal stúpať.
Zásadný problém predstavuje aj absencia nahrávky z kokpitu. Posádka totiž po incidente neaktivovala záznamové tlačidlo, a komunikácia sa tak premazala.
Séria pochybení
Vyšetrovanie odhalilo aj ďalšie nedostatky. Posádka napríklad nastúpila do kokpitu neskoro a pred pristátím neuskutočnila povinný brífing.
Podľa inšpektora Kotta nešlo o únavu, ale skôr o kombináciu stresu a nesprávneho vyhodnotenia údajov. Pilot sa pravdepodobne sústredil na jeden parameter, ktorý potvrdzoval jeho chybný predpoklad, a ignoroval ostatné informácie.
Vyšetrovanie pokračuje
Prípad je vedený ako vážny incident a vyšetrovanie stále prebieha. Úrad spolupracuje s leteckou spoločnosťou a postupne dopĺňa ďalšie detaily vrátane výpovedí posádky. Záverečná správa má byť zverejnená ešte v priebehu tohto roka.