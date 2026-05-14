ZÁHADA okolo smrti TROCH dievčat: Keď ich vytiahli z mora, boli oblečené! Z verzie vyšetrovateľov mrazí

BRIGHTON – Britská polícia od včerajších hodín pracuje na objasnení desivého prípadu, ktorý poznačil mesto Brighton. Z mora na neďalekej pláži vytiahli telá troch dievčat. Všetky mali okolo 15 rokov.
Polícia a vyšetrovatelia v britskom meste Brighton na pobreží Lamanšského zálivu vyšetrujú od stredy 13. mája desivý prípad. Záchranné zložky vytiahli z mora tri ženské telá, pričom všetky boli oblečené. Ako informuje Daily Mail, ženy vytiahli na známej pláži s promenádou Madeira Drive.
Polícia bola na miesto činu privolaná o 5:45 miestneho času. Všetky tri telá boli bez známok života. V súčasnej dobe sa pracuje na ich identifikácií a objasnení celej tragédie.
"Rozumieme, že verejnosť žiada odpovede. Našou prioritou je identifikovať všetky tri osoby a informovať ich rodiny o strate blízkych. Prosíme o trpezlivosť a verejnosť žiadame, aby sa vyhla špekuláciám."
Nočný klub na pláži
Pláž bola pre účely vyšetrovania uzavretá. Polícia už vyzvala majiteľov okolitých domov, aby poskytli svoje kamerové záznamy. Stále nie je jasné, ako ku tragédii vôbec došlo. Miestni obyvatelia však tvrdia, že v utorok 12. mája bolo na pláži "veľmi rušno". Neďaleký nočný klub Quarters organizuje údajne každý týždeň študentské podujatie "CU Next Tuesday", ktoré trvá až do skorých ranných hodín.
Pobrežná stráž uviedla, že všetky tri dievčatá mali okolo 15 rokov. Mali ich objaviť pri móle Palace Pier. V nasledujúcich hodinách prehľadali celé pobrežie v okolí promenády a hľadali ďalšie telá. Žiadne už ale nenašli. Do pátrania po ďalších možných osobách sa zapojila aj helikoptéra a pobrežná stráž zo 4 ďalších okresov. Nikoho ďalšieho už nenašli.