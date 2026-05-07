Díler sa dostal do úzkych, NEUVERÍTE kde ukryl drogy! Siahol na citlivé miesto, ani to mu nepomohlo

BIRKENHEAD – Obchod s drogami prebieha bohužiaľ po celom svete. Výnimkou nie sú ani britské ostrovy. Díleri vedia prísť ľahko k peniazom, ale pri odhalení idú rovno do chládku. Keď nelegálny obchod na ulici odhalila mestská hliadka, díler musel rýchlo konať. Drogy ukryl tam, kde mohol. Bolo to nechutné.
Policajná hliadka kontrolovala poriadok v uliciach Birkenheadu aj dňa 29. januára. V čase 18:50 sa pred neďalekým podnikom pohybovalo pomerne veľa ľudí. Bol medzi nimi aj Warren Roberts (29), ktorý bol mužom zákona dobre známy, pretože už sedel za drogovú trestnú činnosť. Informuje o tol Liverpool Echo.
Zadržali ho 6. augusta 2025 okolo 19:25 miestneho času. Mal byť priamy účastníkom podozrivého obchodu s drogami. Našli u neho hotovosť a mobilný telefón. Dostal podmienečný trest odňatia slobody na 9 mesiacov s odkladom na 18 mesiacov.
Drogy ukryté vo výkaloch
Rýchlo sa snažil utiecť, ale policajti ho chytili. Chvíľu predtým sa zdalo, že strká ruky do oblasti slabín. Hneď padlo podozrenie, že sa snaží niečo ukryť. Zadržali ho a predviedli na policajnú stanicu. Keď si vyzliekol boxerky, vypadla z nich menšia hrudka výkalov. Navyše z nich trčala pingpongová loptička.
Prípad sa začal zamotávať. Po odobratí loptičky a vyčistení od exkrementov, ju vyšetrovatelia otvorili a našli priamy dôkaz. Zadržaný sa takýmto spôsobom snažil ukryť najmenej 50 dávok kokaínu. Odhadom to bolo zhruba 1 000 (1 158 eur) libier.
V rámci vyšetrovania vykonali aj prehliadku jeho bytu. Našli tam váhy "s bielym práškom" a obal s prázdnymi sáčkami. Roberts sa priznal k dvom bodom obžaloby, a to z držby drog s cieľom ich dodania a z porušenia podmienečného trestu.
Podľa obhajcu ide o beznádejný prípad, pretože jeho klient je závislý od kokaínu. prvýkrát ho odsúdili len pred tromi rokmi. Duševne nebol v poriadku už roky a drogy mu pomohli uniknúť pred realitou. Spočiatku to mala byť marihuana a teraz mu už nezaberá nič slabšie ako kokaín. Robertsa poslali za mreže na viac ako 4 roky.