Netanjahu tajne navštívil Spojené arabské emiráty: Prelomové stretnutie lídrov uprostred vojny

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/AP Photo/Sebastian Scheiner)
TEL AVIV - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu absolvoval počas vojny s Iránom neverejnú návštevu Spojených arabských emirátov, oznámila v stredu jeho kancelária. Počas cesty sa podľa nej stretol prezidentom Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom. Schôdzka sa podľa agentúry Reuters konala koncom marca a trvala niekoľko hodín.

Tajné rokovanie

Výsledkom „tajnej“ návštevy a stretnutia lídrov je „historický prelom“ vo vzťahoch medzi Izraelom a Spojenými arabskými emirátmi, uviedla vo vyhlásení Netanjahuova kancelária. Ide podľa médií zrejme o prvé potvrdenie, že sa Netanjahu a prezident SAE vôbec stretli. Schôdzka sa podľa zdroja agentúry Reuters uskutočnila 26. marca v meste al-Ajn, ktoré leží pri hraniciach Emirátov s Ománom. Lídri rokovali niekoľko hodín, uviedol zdroj.

Spojené arabské emiráty sú jednou z mála arabských krajín, ktoré udržiavajú diplomatické vzťahy s Izraelom. Abrahámovské dohody z roku 2020 sprostredkované Spojenými štátmi normalizovali vzťahy Izraela s Bahrajnom, SAE a Marokom.

Veľvyslanec USA v Izraeli Mike Huckabee v utorok oznámil, že Izrael počas vojny s Iránom poskytol Spojeným arabským emirátom svoje systémy protivzdušnej obrany spolu s personálom na ich obsluhu. SAE patrili medzi hlavné ciele iránskych odvetných útokov, poznamenala agentúra AFP.

Iránske útoky

Napriek prímeriu medzi USA a Iránom, ktoré vstúpilo do platnosti začiatkom apríla, hlásili Spojené arabské emiráty viacero raketových a dronových útokov z Iránu. Irán sa počas vojny, ktorú koncom februára vyvolali americko-izraelské útoky na túto islamskú republiku, zameriaval na SAE viac než na ktorúkoľvek inú krajinu.

Na ropu bohaté Spojené arabské emiráty patria medzi hlavných spojencov Spojených štátov v regióne a sú jednou z arabských krajín, ktoré nadviazali oficiálne vzťahy s Izraelom - stalo sa tak v roku 2020 podpisom Abrahámových dohôd.

V národnom projekte mapovania brownfieldov došlo k zásadnému posunu, uviedol Migaľ
Odborníci predstavili akčný plán na zníženie kardiovaskulárnych úmrtí
Let's Dance finále: Kristián Baran skončil tretí, no pravdu o šou odhalil až teraz
