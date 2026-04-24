Netanjahu obviňuje Hizballáh zo sabotáže mieru: Napätie s Libanonom eskaluje

TEL AVIV - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok obvinil militantné hnutie Hizballáh zo snáh sabotovať úsilie dosiahnuť mierovú zmluvu s Libanonom. Informuje o tom agentúra AFP.
„Začali sme proces na dosiahnutie historického mieru medzi Izraelom a Libanonom a je nám jasné, že Hizballáh sa ho snaží sabotovať,“ uviedol Netanjahu v prvom vyjadrení od štvrtkového predĺženia prímeria. Netanjahuove vyjadrenia prišli po tom, čo izraelská armáda oznámila, že zaútočila na ciele Hizballáhu v južnom Libanone v reakcii na údajné štvrtkové porušenie prímeria.
Izraelský premiér tiež uviedol, že mal „vynikajúci rozhovor“ s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. „Vyvíja veľmi silný tlak na Irán, ekonomicky aj vojensky. Pracujeme v plnej kooperácii,“ vyhlásil bez uvedenia ďalších podrobností.