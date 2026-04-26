ONLINE Netanjahu nariadil razantné útoky na Hizballáh! Izrael hovorí o porušení prímeria

TEL AVIV - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nariadil vykonať razantné útoky proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh, ktoré vypálením rakiet podľa Izraela porušilo prímerie. S odvolaním sa na oznámenie kancelárie izraelského premiéra o tom informuje agentúra AFP. Libanon tvrdí, že izraelské útoky zabili šesť ľudí, zatiaľ čo Izrael hovorí o šiestich zlikvidovaných členoch Hizballáhu.
Naživo z Blízkeho východu:
ONLINE
Prímerie dohodnuté medzi Izraelom a Libanonom viedlo k výraznému obmedzeniu bojov. Medzi Izraelom a Hizballáhom, ktorý podporuje Irán, však naďalej dochádza k stretom v južnom Libanone, kde Izrael ponecháva vojakov vo svojej samozvanej nárazníkovej zóne. Libanonská štátna tlačová agentúra informovala, že dnešné izraelské útoky na južný Libanon zabili štyroch ľudí. Túto informáciu sa podľa agentúry Reuters zatiaľ nepodarilo overiť. Libanonské ministerstvo podľa AFP spresnilo, že štyria mŕtvi sú po izraelskom útoku na nákladné vozidlo a motocykel v dedine Juhmur aš-Šakíf v governoráte Nabatíja a dvaja mŕtvi a 17 zranených po nálete na mesto Safad al-Batech.
Hizballáh v odvete za útok na Juhmur as-Šakíf zameral izraelské armádne vozidlo v južnom Libanone. Izraelská armáda uviedla, že identifikovala dve rakety odpálené z Libanonu, čo označila za flagrantné porušenie dohôd o prímerí zo strany hnutia.
Izraelská armáda niekoľko hodín pred dnešným Netanjahuovým oznámením vydala niekoľko vyhlásení, že "eliminovala viac ako 15 teroristov v južnom Libanone", vrátane troch, ktorí cestovali vo vozidle "naloženom zbraňami". Podľa afp dodala, že "zlikvidovala" tiež jedného člena Hizballáhu na motocykli a potom ešte ďalších dvoch. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že prímerie Izraela s Libanonom bolo predĺžené o tri týždne. Prímerie malo pôvodne vypršať v nedeľu. Vojna medzi Izraelom a Hizballáhom sa začala 2. marca, keď libanonské hnutie zaútočilo na susednú krajinu v odvete za izraelsko-americký útok na Irán. Prímerie platí od 17. apríla. Odvtedy sa obe strany navzájom obviňujú z jeho porušovania. Izraelské útoky si od 2. marca v Libanone podľa úradov vyžiadali životy najmenej 2496 ľudí.