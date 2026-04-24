Šok pre peňaženky v spálni: Konflikt v Iráne vystrelil ceny kondómov nahor, hrozí ich nedostatok

KUALA LUMPUR - Malajzijská spoločnosť Karex, ktorá je najväčším svetovým výrobcom kondómov, plánuje kvôli rastúcim nákladom zvýšiť ceny o 20 až 30 percent. Ak bude pretrvávať narušenie dodávateľského reťazca kvôli vojne v Iráne, ceny sa môžu zvýšiť ešte viac, povedal agentúre Reuters generálny riaditeľ Goh Miah Kiat.
Prenos nákladov na zákazníkov
"Situácia je rozhodne veľmi krehká, ceny sú vysoké. Nemáme inú možnosť ako tieto náklady v tejto chvíli preniesť na zákazníkov," povedal Goh. Dodal však, že firma súčasne zažíva prudký rast dopytu po kondómoch, pretože vyššie náklady na dopravu a meškania pri preprave spôsobili, že mnoho zákazníkov má nižšie zásoby ako zvyčajne.
Karex ročne vyrobí viac ako päť miliárd kondómov. Je dodávateľom pre popredné značky ako Durex a Trojan, ale tiež do štátnych zdravotníckych systémov, ako je britská zdravotná služba NHS, a globálnych programov pomoci prevádzkovaných Organizáciou Spojených národov.
Dodávateľské reťazce pod tlakom
Výrobca kondómov sa tak pripája k rastúcemu počtu firiem, vrátane výrobcov lekárskych rukavíc, ktoré sa pripravujú na problémy v dodávateľskom reťazci. Konflikt na Blízkom východe, ktorý sa vyostril americko-izraelským útokom na Irán, zhoršuje dostupnosť petrochemických produktov z Blízkeho východu a zhoršuje nákup surovín.
Od začiatku konfliktu 28. februára sa zvýšili náklady prakticky na všetko, od syntetického kaučuku po nitril používaných pri výrobe kondómov až po obalové materiály a lubrikanty, ako sú hliníkové fólie a silikónový olej, upozornil Goh. Karex má podľa neho dostatočné zásoby na niekoľko mesiacov a snaží sa zvýšiť produkciu, aby uspokojil rastúci dopyt.
Silný dopyt a oneskorené dodávky
Od začiatku roka sa dopyt po kondómoch zvýšil asi o 30 percent. Súčasné narušenie prepravy navyše ďalej zvyšuje riziko ich nedostatku. Vývoz do destinácií, ako je Európa a Spojené štáty, teraz Karexu trvá skoro dva mesiace, zatiaľ čo predtým to bol jeden mesiac. Množstvo rozvojových krajín teraz nemá dostatočné zásoby, pretože trvá dlho, kým sa k nim produkty dostanú, dodal Goh.