VOJNA v MAGA: Trumpov vpád do Iránu rozdelil fanúšikov, známy komentátor oľutoval, že prezidenta podporoval!

BRATISLAVA - V hnutí podporovateľov Donalda Trumpa MAGA prepukol ostrý vnútorný konflikt po eskalácii napätia s Iránom. Jednou z najvýraznejších tvárí začiatku celého sporu je známy kontroverzný komentátor Tucker Carlson. Preslávil sa aj exkluzívnym rozhovorom s Vladimirom Putinom z roku 2024 a ktorý sa teraz dokonca ospravedlňuje za svoju skoršiu podporu Donalda Trumpa vo funkcii prezidenta.
Na kritické postoje predstaviteľov MAGA a komentátora Carlsona upozornila verejnoprávna STVR. V hnutí MAGA teraz však zúri niečo, čo mnohí čítajú ako občiansku vojnu. Rozkol medzi vplyvnými podporovateľmi bývalého prezidenta Donalda Trumpa sa naplno prejavil po jeho postoji k Iránu a neochote zverejniť spisy z vyšetrovania Jeffreyho Epsteina.
Tucker sa v podcaste rozhodol ospravedlniť
Najnovšie pritom došlo k ostrej výmene názorov medzi Trumpom a jedným z jeho dlhoročných mediálnych spojencov – Tuckerom Carlsonom. Ten sa v podcaste verejne ospravedlnil za to, že Trumpa podporoval vo voľbách. Trump naopak reagoval tvrdo a označil Carlsona za človeka s nízkym IQ. Carlsona si môžu mnohí pamätať aj za kontroverzný rozhovor s Vladimirom Putinom v Moskve v čase, keď v roku 2024 už aktívne viedol vojenský konflikt voči Ukrajine.
Pre Irán išiel za Trumpom aj do Bieleho domu
Carlson však napriek jeho minulosti patril medzi hlasných odporcov vojenského konfliktu s Iránom. Podľa denníka New York Times mal dokonca niekoľkokrát osobne navštíviť Biely dom, aby sa pokúsil Trumpa od vojenského zásahu odhovoriť. Konflikt podľa neho vznikol aj pod tlakom Izraela.
"Ty, ja a milióny ľudí ako my nesú zodpovednosť za to, čo sa teraz deje. Toto je okamih, aby sme sa vyrovnali s vlastným svedomím. Viem, že ma to bude ešte dlho trápiť. Chcem sa ospravedlniť, že som ľudí zavádzal. Nerobil som to zámerne," uviedol Carlson.
Carlsonove postoje nie sú synonymom konzistentnosti
Nie je to prvýkrát, čo Carlson mení svoj postoj k Trumpovi. Ešte pred jeho vstupom do politiky ho označil za „najodpornejšieho človeka na svete“. Neskôr sa však stal jedným z jeho najvýraznejších podporovateľov.
Počas súdneho sporu televízie Fox News vyšlo najavo, že Carlson mal Trumpa v súkromí „šialene nenávidieť“, hoci navonok ho podporoval. Aj preto jeho najnovšie vyjadrenia vyvolávajú otázky o skutočných motívoch.
Politický stratég Rick Wilson z projektu Lincoln Project jeho ospravedlnenie spochybnil. "Toto je od neho nedostatočné vysvetlenie. Zrazu tvrdí, že sa morálne prebudil, ale to sa netýka jeho lásky k Putinovi a k Orbánovi. Skôr si myslím, že je to zamerané na fanúšikov jeho podcastu," uviedol.
Názorové konflikty v MAGA
Rozkol v MAGA hnutí zároveň otvára širšiu otázku – kto nahradí Trumpa ako lídra republikánov. Editor magazínu Atlantic Jonathan Lemire upozornil, že situácia je momentálne neprehľadná.
"J.D. Vance je slabý kandidát, Rubio už kandidoval na prezidenta a zlyhal, takže je tu priestor pre niekoho, kto príde zvonka," uviedol.
Aj keď Carlson odmieta, že by plánoval kandidovať v roku 2028, jeho rastúca aktivita a ostré útoky na Trumpa vyvolávajú špekulácie. V čase, keď MAGA čelí vnútornému rozkolu, totiž každý výrazný hlas môže zohrávať kľúčovú úlohu.