Ukrajina si pripomína katastrofu, ktorá zmenila svet: V národnom múzeu v Černobyle otvorili novú expozíciu

KYJEV - Za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaela Grossiho otvorili v nedeľu v Ukrajinskom národnom múzeu Černobyľ novú stálu expozíciu. Stalo sa tak v deň 40. výročia havárie v Černobyľskej jadrovej elektrárni, informoval na svojom webe denník Le Monde.
Počas návštevy v múzeu ukrajinský minister vnútra Ihor Klymenko predstavil správu o renovačných prácach, ktoré si vynútil ruský útok zo 14. februára 2025, keď zásah dostal ochranný kryt nad zničeným reaktorom černobyľskej jadrovej elektrárne. Klymenko opísal už vykonané práce i ďalšie potrebné kroky a význam podpory zo strany zahraničných partnerov.
Podľa predbežných odhadov bude na úplnú obnovu funkčnosti ochranného krytu potrebných viac ako 500 miliónov eur. Prvá fáza podpory už bola schválená a Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) spolu so svojimi partnermi začala mobilizovať potrebné zdroje.
Ako informovala agentúra AP, výročie černobyľskej katastrofy si v nedeľu v skorých ranných hodinách už tradične pripomenuli obyvatelia mesta Slavutyč vzdialeného približne 50 kilometrov od bývalej elektrárne. Tiché zhromaždenie sa konalo napriek zákazu nočného vychádzania a varovaniam pred veľkými zhromaždeniami počas vojny rozpútanej Ruskom proti Ukrajine. Na námestie medzi panelovými domami zo sovietskej éry, pri pamätníku a výstave venovanej miestnym obetiam vojny, sa zišlo niekoľko stoviek ľudí, ktorí na zem vyskladali veľký symbol rádioaktívneho nebezpečenstva a zapaľovali sviečky za obete výbuchu z roku 1986 aj za tisíce ľudí, čo riskovali životy a zdravie pri likvidácii jeho následkov.
Na hasenie požiaru a dekontamináciu oblasti bolo svojho času nasadených približne 600.000 ľudí, označovaných za černobyľských „likvidátorov“. Tridsať pracovníkov zomrelo v priebehu pár mesiacov na následky výbuchu alebo akútnej choroby z ožiarenia.
Havária vystavila milióny ľudí nebezpečným dávkam žiarenia a viedla k rozsiahlej a trvalej evakuácii stoviek miest a obcí na Ukrajine a v Bielorusku. Mesto Slavutyč vzniklo práve v tomto období. Po evakuácii boli obyvatelia presídlení najprv do Kyjevskej oblasti a koncom roku 1986 začali sovietske úrady budovať nové mesto pre pracovníkov elektrárne a ich rodiny. Prví obyvatelia sa do Slavutyču presťahovali v roku 1988.
Jadrová katastrofa z 26. apríla 1986 odhalila nedostatočné bezpečnostné štandardy a utajovanie zo strany vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Sovietske úrady o výbuchu v elektrárni Černobyľ informovali až vtedy, keď sa už rádioaktívny spad rozšíril nad Európou a švédski odborníci upozornili na abnormálnu radiáciu.