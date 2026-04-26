Ukrajina si pripomína katastrofu, ktorá zmenila svet: V národnom múzeu v Černobyle otvorili novú expozíciu

Prezident Ukrajiny prišiel na otvorenie múzea v Černobyle. (Zdroj: X/@ZelenskyyUa)
KYJEV - Za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaela Grossiho otvorili v nedeľu v Ukrajinskom národnom múzeu Černobyľ novú stálu expozíciu. Stalo sa tak v deň 40. výročia havárie v Černobyľskej jadrovej elektrárni, informoval na svojom webe denník Le Monde.

Počas návštevy v múzeu ukrajinský minister vnútra Ihor Klymenko predstavil správu o renovačných prácach, ktoré si vynútil ruský útok zo 14. februára 2025, keď zásah dostal ochranný kryt nad zničeným reaktorom černobyľskej jadrovej elektrárne. Klymenko opísal už vykonané práce i ďalšie potrebné kroky a význam podpory zo strany zahraničných partnerov.

Podľa predbežných odhadov bude na úplnú obnovu funkčnosti ochranného krytu potrebných viac ako 500 miliónov eur. Prvá fáza podpory už bola schválená a Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) spolu so svojimi partnermi začala mobilizovať potrebné zdroje.

Ako informovala agentúra AP, výročie černobyľskej katastrofy si v nedeľu v skorých ranných hodinách už tradične pripomenuli obyvatelia mesta Slavutyč vzdialeného približne 50 kilometrov od bývalej elektrárne. Tiché zhromaždenie sa konalo napriek zákazu nočného vychádzania a varovaniam pred veľkými zhromaždeniami počas vojny rozpútanej Ruskom proti Ukrajine. Na námestie medzi panelovými domami zo sovietskej éry, pri pamätníku a výstave venovanej miestnym obetiam vojny, sa zišlo niekoľko stoviek ľudí, ktorí na zem vyskladali veľký symbol rádioaktívneho nebezpečenstva a zapaľovali sviečky za obete výbuchu z roku 1986 aj za tisíce ľudí, čo riskovali životy a zdravie pri likvidácii jeho následkov.

Na hasenie požiaru a dekontamináciu oblasti bolo svojho času nasadených približne 600.000 ľudí, označovaných za černobyľských „likvidátorov“. Tridsať pracovníkov zomrelo v priebehu pár mesiacov na následky výbuchu alebo akútnej choroby z ožiarenia.

Havária vystavila milióny ľudí nebezpečným dávkam žiarenia a viedla k rozsiahlej a trvalej evakuácii stoviek miest a obcí na Ukrajine a v Bielorusku. Mesto Slavutyč vzniklo práve v tomto období. Po evakuácii boli obyvatelia presídlení najprv do Kyjevskej oblasti a koncom roku 1986 začali sovietske úrady budovať nové mesto pre pracovníkov elektrárne a ich rodiny. Prví obyvatelia sa do Slavutyču presťahovali v roku 1988.

Jadrová katastrofa z 26. apríla 1986 odhalila nedostatočné bezpečnostné štandardy a utajovanie zo strany vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Sovietske úrady o výbuchu v elektrárni Černobyľ informovali až vtedy, keď sa už rádioaktívny spad rozšíril nad Európou a švédski odborníci upozornili na abnormálnu radiáciu.

Posledné predstavenie Ďurovčíkovej manželky Barbory: Veľká rozlúčka s kariérou!
Na hrade v Starej Ľubovni otvorili novú sezónu
Slávnostné otvorenie novej sezóny Detskej historickej železnice v Košiciach
Ráž otvoril novú cyklotrasu: Chorvátsky Grob prepojili s Čiernou Vodou
Komplikovaná cesta do Moskvy a novinári na návšteve v paláci: MEME stránky si opäť zgustli na politikoch!
Zabudnite na teplé slnečné lúče: Arktický vietor už dnes roztáča v Európe mrazivú RULETU, katastrofálne následky!
Nitriansky kraj rozdelil 55 000 eur na obnovu historických pamiatok: Pozrite, ktoré projekty uspeli
Nitriansky kraj rozdelil 55 000 eur na obnovu historických pamiatok: Pozrite, ktoré projekty uspeli
Ukrajina si pripomína katastrofu, ktorá zmenila svet: V národnom múzeu v Černobyle otvorili novú expozíciu
Poplach v NEMOCNICI: Obrovská BITKA na oddelení, pacient toho druhého takmer uškrtil a stratil vedomie!
Nový zvrat po streľbe vo Washingtone: Útočník napísal protikresťanský manifest
Američan obvinený z terorizmu vo väzbe: Útok na zbrojovku má už siedmich stíhaných
Victoria Beckham zlízla poriadnu kritiku za jej večne kamennú tvár: Prečo sa, preboha, neusmeje?!
Rivalita u žien? Slovenské herečky v tom majú jasno... Berie nám to energiu!
Totálne zmenený Desperado mieri do ringu: Chce naložiť adoptívnemu synovi!
Škandál v slávnej rodine, Kylie Jenner čelí žalobe! Zamestnankyňa prehovorila o toxickom pekle
KONIEC prekvapeniam v posteli? Expert odhalil systém, ako odhadnúť MUŽSKÉ TAJOMSTVO cez oblečenie!
Revolúcia v liečbe artrózy? Experimentálny liek dokázal obnoviť kĺby už za niekoľko týždňov
Vyhral 50-tisíc dolárov, no jeho reakcia svet šokovala: Budete prekvapení, čo plánuje urobiť ďalej!
Kosil trávu pri ceste, keď zbadal niečo lesklé: OSEM TEHLIČIEK mu zmenilo život a NIKTO NEVIE, ako sa tam vzali!
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
Posledná chmeľnica na Slovensku bojuje o prežitie: Pomôže táto novinka?
Padol rekord na realitnom trhu: Najdrahší byt všetkých čias kúpil ukrajinský miliardár! (foto)
Smutné výročie Černobyľu: Ako sa to mohlo stať? Pozrite si najväčšiu jadrovú katastrofu na záberoch, z ktorých mrazí! (foto)
SOI varuje pred bicyklom zo známeho obchodu: Radšej na ňom nejazdite!
Viete rozlúštiť bežne používané skratky ako DPH, HDP či IBAN? Otestujte sa! (kvíz)

FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava: Online prenos zo 7. kola skupiny o titul Niké ligy
Aj Kelemen a Čerešňák v Česku píšu históriu: Pardubice po 14 rokoch siahajú na majstrovský titul
HK Nitra - HC Slovan Bratislava: Online z 5. finále play-off Tipsport ligy
VIDEO Gólový uragán v Bratislave: Česko totálne zdemolovalo súpera a kraľuje skupine
Mesto Komárno navrhlo v súvislosti s opravou Vážskeho mosta balík opatrení
Nitriansky kraj zrekonštruoval most na ceste III. triedy
TEST: BMW X3 M50i xDrive - dlhý názov pre vašu radosť, váš Bavor!
Do rýchlostnej cesty v Prešovskom kraji poputujú milióny eur aj tento rok
E-mailová etiketa v ére „všetko je urgentné“: Ako komunikovať a nezblázniť sa
Ako skĺbiť starostlivosť o blízkych s kariérou bez vyhorenia
Osobná značka zamestnanca na LinkedIn: Kde je hranica medzi slobodou a lojalitou?
Prvý deň v novej práci: Ako prežiť „nováčikovskú trému“ a urobiť dobrý dojem
U nás túto omáčku voláme TEKUTÉ ZLATO. Ideálna na šťavnaté kuracie mäso.
Tvarohové rezy s jahodami. Dezert, ktorý si zamilujete na prvé ochutnanie.
Kakaová roláda bez múky? Vyskúšajte bezlepkovú roládu s tvarohovým krémom a jahodami!
Zabudnite na suché kuracie! Plnené kuracie kapsy posunú váš obed na vyšší level.
Vedci vytvorili živého biologického robota s nervovými bunkami. Nemá batériu ani čip a pohybuje sa inak než všetky bioboty pred ním
Vedci vyriešili 100-ročnú záhadu gumy. Konečne vieme, prečo pneumatiky unesú aj plne naložené lietadlo
Diabetes 2. typu môže začínať hlbšie, než sme si mysleli. Vedci našli v bunkách pankreasu skryté prepínače inzulínu
Čína pripravuje jadrovú superlietadlovú loď. Má prekonať americkú triedu Ford
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Dá sa upratovať tak efektívne, že máte čas aj na oddych? Táto jednoduchá metóda vás naučí, ako na to
Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma
Opäť nízke nočné teploty? Pri zakrývaní rastlín pozor na tieto časté chyby
Máte fikus v zlom stave? Pozrite sa na príčiny padania listov a spoznajte riešenia
Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Je to moja vina alebo priateľky? O chvíľu sa mi narodí dieťa s inou ženou, ako som chcel
Je to moja vina alebo priateľky? O chvíľu sa mi narodí dieťa s inou ženou, ako som chcel
