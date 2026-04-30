Nebezpečná situácia v desiatkach okresov: Hasiči upozorňujú na riziko požiarov

BRATISLAVA - Zvýšené riziko vzniku požiarov hasiči vyhlásili v približne 30 okresoch. Ide najmä o okresy Nitrianskeho, Trenčianskeho, Žilinského a Banskobystrického kraja, ale aj o okresy Košice okolie, Rožňava a Vranov nad Topľou. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na webe ministerstva vnútra.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
(Zdroj: Hazz)