Do Česka dorazí skutočný unikát: V Prahe vystavia najdrahšiu poštovu známka sveta!

PRAHA - V Česku bude koncom leta prvýkrát vystavená najdrahšia poštová známka sveta One-Cent Magenta, známa podľa miesta tlače aj ako Britská Guyana. Na výstave Poklady svetovej filatelie 3 v pražskom Obecnom dome si záujemcovia budú môcť pozrieť aj americkú raritu známu ako Prevrátená Jenny. Hodnota vystavených známok sa bude blížiť k jednej miliarde korún, oznámili ČTK organizátori. Len cena One-Cent Magenty sa podľa nich odhaduje na viac než 250 miliónov Kč.
Príprava výstavy, naplánovanej od 29. augusta do 6. septembra, trvala niekoľko rokov a vyžadovala si náročné rokovania s majiteľmi svetových unikátov a aukčnými domami. „Ešte nikdy sa na našom území nestretli známky, ktoré tvoria samotný vrchol zberateľstva. Pre Prahu je cťou, že môže hostiť predmety, ktoré sú pre bežnú verejnosť nedostupné a väčšinu času zostávajú ukryté v bankových trezoroch,“ uviedol prezident organizátorského zberateľského klubu Prestige Philately Club Prague Tomáš Mádl.
Je jediným exemplárom svojho druhu
One-Cent Magenta, vytlačená na purpurovom papieri, je jediným exemplárom svojho druhu. Má osemuholníkový tvar a bola vydaná v roku 1856 ako provizórne riešenie vo vtedajšej britskej kolónii, keď sa minuli zásoby bežných známok z Anglicka. V roku 2014 ju vydražili za 9,5 milióna dolárov, teda približne 200 miliónov Kč, a o sedem rokov neskôr sa v aukcii predala za 8,3 milióna dolárov. Organizátori uviedli, že s hmotnosťou približne 0,04 gramu je v prepočte na gram najcennejším predmetom, aký kedy vytvorili ľudské ruky. Ako jediná tiež chýba v britskej kráľovskej zbierke, ktorá je inak najucelenejším a najhodnotnejším filatelistickým súborom na svete.
Známok Prevrátená Jenny s lietadlom Curtiss JN-4 vytlačeným hore nohami existuje iba jeden hárok so 100 kusmi, ktorý sa dostal do obehu. Hodnota jednej známky z roku 1918 sa odhaduje na 45 miliónov korún, v aukcii sa naposledy predala za dva milióny dolárov. Na výstave v Obecnom dome návštevníci uvidia aj vzácne bloky známok Mauritius z emisií Post Paid a list s tromi rôznymi historickými maurícijskými známkami. Výstava predstaví aj prvé poštové známky sveta Penny Black z roku 1840 v páse 12 kusov, ktoré sa v Česku doteraz takisto neobjavili.
Vystavené budú v nepriestrelných vitrínach
Exponáty na pražskú výstavu cestujú podľa organizátorov s bezpečnostným protokolom a poistením porovnateľným s korunovačnými klenotmi alebo slávnymi dielami starých majstrov. Vystavené budú v nepriestrelných vitrínach s riadenou klímou a nepretržitou ochranou. Vstupné na výstavu bude 250 korún.
Prestige Philately Club Prague doteraz v Prahe usporiadal dve výstavy s názvom Poklady svetovej filatelie. Na prvej z nich, na prelome rokov 2020 a 2021, bol v historickej budove Národného múzea vystavený Červený Mauritius z roku 1847, vôbec prvá koloniálna poštová známka sveta, alebo najdrahšia rakúska známka Rumelkový Merkúr. Druhá výstava s rovnakým názvom na jeseň 2023 v Obecnom dome ukázala napríklad pretlačové štvorpásky Pošty Československej z roku 1919 alebo listy polárnika Roalda Amundsena z južného pólu.