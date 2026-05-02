Sobota2. máj 2026, meniny má Žigmund, zajtra Galina

Do Česka dorazí skutočný unikát: V Prahe vystavia najdrahšiu poštovu známka sveta!

Na snímke Obecný dom v Prahe. (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

PRAHA - V Česku bude koncom leta prvýkrát vystavená najdrahšia poštová známka sveta One-Cent Magenta, známa podľa miesta tlače aj ako Britská Guyana. Na výstave Poklady svetovej filatelie 3 v pražskom Obecnom dome si záujemcovia budú môcť pozrieť aj americkú raritu známu ako Prevrátená Jenny. Hodnota vystavených známok sa bude blížiť k jednej miliarde korún, oznámili ČTK organizátori. Len cena One-Cent Magenty sa podľa nich odhaduje na viac než 250 miliónov Kč.

Príprava výstavy, naplánovanej od 29. augusta do 6. septembra, trvala niekoľko rokov a vyžadovala si náročné rokovania s majiteľmi svetových unikátov a aukčnými domami. „Ešte nikdy sa na našom území nestretli známky, ktoré tvoria samotný vrchol zberateľstva. Pre Prahu je cťou, že môže hostiť predmety, ktoré sú pre bežnú verejnosť nedostupné a väčšinu času zostávajú ukryté v bankových trezoroch,“ uviedol prezident organizátorského zberateľského klubu Prestige Philately Club Prague Tomáš Mádl.

Je jediným exemplárom svojho druhu

One-Cent Magenta, vytlačená na purpurovom papieri, je jediným exemplárom svojho druhu. Má osemuholníkový tvar a bola vydaná v roku 1856 ako provizórne riešenie vo vtedajšej britskej kolónii, keď sa minuli zásoby bežných známok z Anglicka. V roku 2014 ju vydražili za 9,5 milióna dolárov, teda približne 200 miliónov Kč, a o sedem rokov neskôr sa v aukcii predala za 8,3 milióna dolárov. Organizátori uviedli, že s hmotnosťou približne 0,04 gramu je v prepočte na gram najcennejším predmetom, aký kedy vytvorili ľudské ruky. Ako jediná tiež chýba v britskej kráľovskej zbierke, ktorá je inak najucelenejším a najhodnotnejším filatelistickým súborom na svete.

Známok Prevrátená Jenny s lietadlom Curtiss JN-4 vytlačeným hore nohami existuje iba jeden hárok so 100 kusmi, ktorý sa dostal do obehu. Hodnota jednej známky z roku 1918 sa odhaduje na 45 miliónov korún, v aukcii sa naposledy predala za dva milióny dolárov. Na výstave v Obecnom dome návštevníci uvidia aj vzácne bloky známok Mauritius z emisií Post Paid a list s tromi rôznymi historickými maurícijskými známkami. Výstava predstaví aj prvé poštové známky sveta Penny Black z roku 1840 v páse 12 kusov, ktoré sa v Česku doteraz takisto neobjavili.

Vystavené budú v nepriestrelných vitrínach

Exponáty na pražskú výstavu cestujú podľa organizátorov s bezpečnostným protokolom a poistením porovnateľným s korunovačnými klenotmi alebo slávnymi dielami starých majstrov. Vystavené budú v nepriestrelných vitrínach s riadenou klímou a nepretržitou ochranou. Vstupné na výstavu bude 250 korún.

Prestige Philately Club Prague doteraz v Prahe usporiadal dve výstavy s názvom Poklady svetovej filatelie. Na prvej z nich, na prelome rokov 2020 a 2021, bol v historickej budove Národného múzea vystavený Červený Mauritius z roku 1847, vôbec prvá koloniálna poštová známka sveta, alebo najdrahšia rakúska známka Rumelkový Merkúr. Druhá výstava s rovnakým názvom na jeseň 2023 v Obecnom dome ukázala napríklad pretlačové štvorpásky Pošty Československej z roku 1919 alebo listy polárnika Roalda Amundsena z južného pólu.

Viac o téme: PrahaVýstavaPoštová známka
Nahlásiť chybu

Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné

Odporúčame

Zoznam TV

Zoznam TV
Prominenti
Prominenti

Domáce správy

Domáce
Domáce
Domáce
Bratislava

Zahraničné

Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné

Prominenti

Domáci prominenti
Zahraniční prominenti
Domáci prominenti
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zaujímavosti
Zaujímavosti
Zaujímavosti
vysetrenie.sk

Dobré správy

Domáce
Domáce
hashtag.sk
Domáce

Ekonomika

Šport

NHL
NHL
MS v hokeji do 18 rokov
Reprezentácia

Auto-moto

Ekonomika
Predstavujeme
Správy
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Rady, tipy a triky
Podnikanie
KarieraInfo.sk
Prostredie práce

Varenie a recepty

Rady a tipy
Ovocné dezerty

Technológie

Vesmír
Nezaradené
Návody
Armádne technológie

Bývanie

Pre kutilov

Doplnky a dekorácie
Okrasná záhrada
Záhrada
Údržba a opravy

Stream naživo

Zábava
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Domáce
Domáce
Domáce
Zahraničné
Ďalšie zo Zoznamu