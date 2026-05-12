Brutálne zábery zo Záhrebu: VIDEO Dievča zmlátilo Filipínca! Okoloidúci sa len prizerali

ZÁHREB - V centre chorvátskej metropoly došlo k násilnému incidentu, ktorý zachytilo video. Mladá žena tam pred očami okoloidúcich opakovane udierala zahraničného pracovníka a vulgárne mu nadávala.
Incident sa odohral na známej ulici Ilica v Záhreb. Podľa informácií portálu Nacional bol napadnutým muž z Filipín.
Na videu je vidieť, ako žena kričí: „Je*em ti Boha mater, koho budeš udierať? Koho budeš udierať?“ Následne do muža opakovane kope a bije ho rukami.
Napadnutý podľa záberov zjavne nečakal fyzický útok a nedokázal sa brániť. Počas potýčky mu navyše vypadol mobilný telefón, no útočníčka pokračovala ďalej v úderoch aj nadávkach.
Ľudia sa prizerali bez zásahu
Celý incident sledovala skupina mladých ľudí stojaca len pár krokov od dvojice. Niektorí sa ju snažili zastaviť aspoň slovami.
„Rozdeľte ich!“ kričalo jedno z dievčat. Ďalší mladíci jej zase hovorili, aby prestala.
Okolo miesta zároveň prechádzali ďalší ľudia, no nikto fyzicky nezasiahol. Žena pokračovala v útoku až dovtedy, kým muža nezrazila na zem.
„Dobre, je na zemi,“ povedal potom jeden z mladíkov. Skupina následne napadnutého nechala ležať na ulici a odišla.