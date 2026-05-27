Veľká BITKA počas zápasu: Majiteľ prestížneho klubu vyfackal synovca premiéra, potom nastal chaos!

Majiteľ gréckeho basketbalového klubu sa pobil na štadióne so synovcom gréckeho premiéra. (Zdroj: X/MILIYANO)
PIRAEUS - Priaznivci britského futbalu určite poznajú meno Evangelos Marinakis. A pokiaľ nie, priblížime, že je to majiteľ známeho klubu Nottingham Forrest. Futbal je na britských ostrovoch modla. Majitelia sa tu cítia ako v perinke. Marinakis ale prežíval po zápase niečo iné. A odniesol si to synovec premiéra cudzej krajiny.

Počas basketbalového zápasu Euroligy medzi Realom Madrid a Olympiacosom Pireaus na gréckej pôde v nedeľu večer 25. mája sa veľké veci neodohrávali len na palubovke. Medzi VIP hosťami nechýbali zvučné mená. Jedným z nich bol aj majiteľ anglického futbalového klubu Nottingham Forrest Evangelos Marinakis (58). Sedel tu však aj ako podielový majiteľ domáceho klubu, na ktorého čele stojí od roku 2010. 

Len pristúpil a už bolo 

Tento miliardár však odišiel zo štadióna ako zbitý pes. Marinakis bol priamym účastníkom veľkej bitky, ktorá sa strhla po zápase na tribúnach. Píše o tom The Sun. Záznam z bezpečnostnej kamery už koluje aj po sociálnych sieťach. Marikanis schádza po schodoch v uličke, ale zrazu zastane pri jednej skupinke. Najprv len niečo hovorí, ale potom už letí facka. 

Ako sa neskôr ukázalo, išlo o Grigorisa Dimitriadisa, synovca gréckeho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa. Jeho kamaráti to chceli majiteľovi klubu spočítať, ale ochranka na štadióne ich zastavila. Bitka zrejme potom pokračovala, lebo sa objavili ja zábery Marinakasa s roztrhaným tričkom. 

Dôvod šarvátky zatiaľ nie je známy. Miestne správy však uviedli, že potýčka pramenila z ostrého sporu medzi súperiacimi politickými a športovými frakciami počas tohto prestížneho zápasu finálovej série. Olympiacos si výhrou 92:85 zabezpečil svoj štvrtý titul v Eurolige. Grécky majiteľ mohol byť v ten večer aspoň s niečím spokojný. 

Viac o téme: ŠtadiónBasketbalGréckoBitkaEvangelos MarinakisPireausEuroligaSynovec premiéraGrigoris DimitriadisMajiteľ klubuOlympiacos PireausNottingham Forrest
