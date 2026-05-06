BIZARNÝ pokus o samovraždu: Mladík sa vyhrážal, že vyskočí z okna! Byt sa nachádzal na PRÍZEMÍ

PARDUBICE – Českí policajti boli svedkami bizarnej situácie, kedy to istý mladík zrejme prehnal s alkoholom. Sami nemohli uveriť tomu, keď na vlastné videli, čo pred nimi stváral. Vôbec s tým nerátali, pretože boli privolaní len pre rušeniu nočného kľudu.
Nočná hliadka v Pardubiciach bola privolaná pred jeden z obytných domov pre rušenie nočného kľudu. V takýchto prípadoch dochádza poväčšine len k upozorneniu. No v tú noc sa diali veci. Ako píše Tydennik Policie, hliadka zaklopala o 12:45 v noci na dvere bytu, odkiaľ bolo počuť hlasnú hudbu. Otvoril nemenovaný muž (38) a voči policajtom sa začal správať agresívne.
Policajti museli použiť slzotvorný plyn
Po chvíli dokonca hodil po jednom pohár. Policajti ho zahnali naspäť do bytu, keď použili slzotvorný plyn. Strekli mu ho priamo do tváre. Ako však uvádza polícia, delikvent "stihol za sebou zatvoriť dvere".
Zhruba 2 metre nad zemou
Na pomoc prišla ďalšia hliadka. Nasledoval úplný bizár. Muž vyliezol na okno a vyhrážal sa, že skočí. Očividne bol pod vplyvom neznámych látok, pretože byt bol na prízemí. Okno nebolo vyššie, ako 2 metre nad zemou. "Zámer by sa mu mohol podariť, pretože gravitácia jednoducho nerobí výnimky..Nič to však nemení na tom, že aj osoby takéhoto formátu si zaslúžia zachrániť," uvádza pardubická polícia.
Jeden z policajtov sa zahral na vyjednávača. Podarilo sa mu muža presvedčiť, aby sa upokojil. Napokon ho zadržali a v policajnom sprievode previezli do nemocnice a následne na psychiatriu.