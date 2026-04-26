PRVÉ FOTO strelca z Trumpovej večere: Padlo 4 až 6 výstrelov, podľa prezidenta je to CHORÝ človek!

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump zažil dramatické chvíle. Počas galavečera s korešpondentmi Bieleho domu vo Washingtone musela zasiahnuť tajná služba, ktorá ho v noci na dnes evakuovala po streľbe v hoteli Washington Hilton. Trump už medzitým stihol zdieľať fotografiu zatknutého strelca, ktorý je živý.
Incident vyvolal paniku medzi stovkami hostí. Podľa agentúry AP začal ozbrojený muž strieľať priamo v priestoroch hotela, kde sa podujatie konalo. Ľudia sa ukrývali pod stolmi, zatiaľ čo bezpečnostné zložky okamžite zasiahli.
Útočník, ktorým má byť 31-ročný muž z Kalifornie, zaútočil na bezpečnostné kontrolné stanovište tajnej služby. Jeden z agentov utrpel strelné zranenie, no vďaka nepriestrelnej veste by mal byť mimo ohrozenia života. Podozrivého sa podarilo zadržať priamo na mieste. Trump pri tejto príležitosti nahral fotografiu zadržaného muža z Kalifornie na sociálnu siet Truth Social.
Krátko na to Trump komunikoval cez svoju sociálnu sieť, kde ubezpečil verejnosť, že on, prvá dáma Melania Trumpová, viceprezident J.D. Vance aj členovia vlády sú v bezpečí. Zároveň poďakoval tajnej službe za rýchly a profesionálny zásah.
Podľa webu Fortune.com padlo na večeri 5 až 8 výstrelov. K tým našťastie došlo v inej miestnosti, než tá, v ktorej sa konal galavečer. Ich nezameniteľné zvuky však bolo počuť až do sály a hostia sa začali skrývať pod stoly.
Samotný prezident naznačil, že mohol byť cieľom útoku. "Hádam, že áno," odpovedal na otázku novinárov. Zároveň pripomenul predchádzajúci pokus o atentát na svoju osobu, ktorý prežil. Ten sa odohral pred jeho nástupom do úradu.
Trump navyše po streľbe označil zatktnutého muža z Kalifornie za chorého človeka. "Podľa môjho názoru to bol osamelý vlk," povedal Trump s tým, že nevidí dôvod domnievať sa, že tento útok súvisel s vojnou v Iráne. Jeho kroky voči Teheránu z neho mohli urobiť terč, no tvrdí, že sa nenechá odradiť. "Keď robíte takéto veci, stávate sa terčom. Ak by som to nerobil, myslím, že by som bol oveľa menej terčom, ale je mi cťou ním byť," uviedol pre novinárov. "Neodradí ma to od víťazstva vo vojne v Iráne," vyhlásil.
Motív aktuálneho strelca zatiaľ známy nie je. Dočasný šéf washingtonskej polície uviedol, že je priskoro určiť, koho chcel útočník zasiahnuť. Prokuratúra však už potvrdila, že muž bude čeliť viacerým obvineniam vrátane použitia strelnej zbrane a útoku na príslušníka bezpečnostných zložiek.