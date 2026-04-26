Masaker na ceste v Kolumbii: Bombový útok si vyžiadal najmenej 14 mŕtvych

BOGOTA - Štrnásť ľudí zahynulo a najmenej 38 utrpelo zranenia pri bombovom útoku v sobotu v departmente Cauca na juhozápade Kolumbie, oznámil tamojší guvernér Octavio Guzmán. Agentúra AFP konštatuje, že ide o najnovšiu vlnu násilia pred májovými prezidentskými voľbami.
Guzmán v príspevku na sociálnej sieti X objasnil, že na ceste „bolo odpálené výbušné zariadenie“. Guvernér zverejnil aj video z miesta incidentu, na ktorom sú zobrazené obete ležiace na zemi a zničené vozidlá.
V ďalšom príspevku uviedol, že počet mŕtvych stúpol zo sedem na 14 a zranených je 38 osôb vrátane päť maloletých.
Na iných záberoch zverejnených na sociálnych sieťach sú viditeľné rozsiahle škody a krátery na vozovke.
Svedkovia tvrdia, že výbuch bol taký silný, že ich odhodil o niekoľko metrov dozadu. Tento útok medzičasom odsúdil kolumbijský prezident Gustavo Petro. „Tí, ktorí vykonali tento útok...sú teroristi,“ napísal na X. „Chcem, aby ich konfrontovali naši najlepší vojaci,“ dodal.
Od piatku hlásili v Kolumbii niekoľko útokov, z ktorých tamojší predstavitelia vinia disidentov z rozpustenej povstaleckej organizácie Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC). Odštiepenecké skupiny FARC, ktoré odmietli mierovú dohodu s vládou z roku 2016, sú aktívne a snažia sa narúšať stagnujúce mierové rokovania so súčasným prezidentom Gustavom Petrom, konštatuje AFP.
V piatok došlo k bombovému útoku na vojenskú základňu v meste Cali na západe krajiny, pri ktorom utrpeli zranenia dve osoby. Podľa francúzskej tlačovej agentúry toto násilie zvyšuje napätie pred prezidentskými voľbami, ktoré sa uskutočnia 31. mája. Jednou z hlavných tém týchto volieb je bezpečnosť. V prieskumoch vedie ľavicový senátor Iván Cepeda, ktorý je jedným z tvorcov Petrovej kontroverznej politiky vyjednávania s ozbrojenými skupinami. Za ním nasledujú pravicoví kandidáti Abelardo de la Espriella a Paloma Valenciová.