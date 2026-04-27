Nočná dráma v Žiline: Muž napadol nožom tri osoby krátko po polnoci

ŽILINA - Obvineniu z trestného činu ublíženia na zdraví v súbehu s trestným činnom výtržníctva čelí 29-ročný muž, ktorý v piatok (24. 4.) krátko po polnoci nožom napadol tri osoby a spôsobil im zranenia. Informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Incident sa odohral na Ulici vysokoškolákov pri športovej hale Bôrik. Útočník mal najprv slovne napadnúť tri osoby vo veku 33, 31 a 27 rokov. „Keď jeden z nich požiadal útočníka, aby odišiel, mal vytiahnuť kuchynský nôž a pichnúť ho do oblasti hrudníka a do predlaktia. Na pomoc pribehol ďalší muž, ktorého útočník pichol do hrudníka a porezal mu prsty. Tretí muž zasiahol tiež a podarilo sa im útočníka zvaliť na zem. Všetky tri osoby utrpeli zranenia, s ktorými boli prevezené do nemocnice,“ priblížila Šefčíková.
Útočiaci muž z miesta ušiel, no v krátkom čase ho hliadka mestskej polície obmedzila na osobnej slobode. „Vec si na mieste prevzala vyšetrovateľka Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline a osobu zadržala v zmysle trestného poriadku. Po vykonaní dôkladnej ohliadky miesta činu a zabezpečení všetkých dostupných dôkazov bolo mužovi vznesené obvinenie za trestný čin ublíženia na zdraví v súbehu s trestným činom výtržníctva,“ poznamenala policajná hovorkyňa.
Doplnila, že vyšetrovateľ na základe zistených skutočností zároveň spracoval návrh na väzobné stíhanie obvineného, pričom tento návrh bol sudcom akceptovaný. „Muž je tak v súčasnosti stíhaný väzobne. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je v súčasnosti možné poskytnúť ďalšie bližšie informácie,“ dodala Šefčíková.