Krvavý deň na Ukrajine: Ruské útoky si vyžiadali najmenej 22 obetí, najviac v Záporoží

KYJEV - Ukrajina v utorok hlásila ďalšie ruské útoky, ktoré si vyžiadali najmenej 22 mŕtvych. Dvanásť z nich zahynulo v meste Záporožie na juhu krajiny. Informujú agentúry Reuters a AFP.
„Rusko ukončilo život 12 ľudí,“ oznámil gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov na Telegrame. Ďalších najmenej 16 osôb utrpelo zranenia. Pri útoku boli podľa neho poškodené obytné budovy, autoservis a autoumyváreň. Vo viacerých objektoch tiež vypukli požiare, dodal Fedorov.
Útoky hlásili aj z mesta Kramatorsk na východe Ukrajiny. „Rusi zhodili na centrum Kramatorska tri vysoko výbušné letecké bomby,“ uviedol na Telegrame gubernátor Doneckej oblasti Vadym Filaškin. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval, že útoky v Kramatorsku si vyžiadali päť obetí a päť zranených, no tento údaj môže ešte stúpať.
Ruské nočné útoky na energetické zariadenia v Poltavskej oblasti pripravili o život ďalších päť ľudí. Pri ukrajinskom dronovom útoku na ruskú Čuvašskú republiku v utorok zahynuli dve osoby. Najnovšia vlna vzájomných útokov prišla po tom, ako obe krajiny v pondelok avizovali prímerie. Moskva vyhlásila jednostranné zastavenie bojov pri príležitosti osláv Dňa víťazstva 8. a 9. mája, Ukrajina prisľúbila, že prímerie bude dodržiavať už od stredajšej polnoci miestneho času (utorok 23.00 h SELČ).
„Je to absolútny cynizmus žiadať o prímerie s cieľom usporiadať propagandistické oslavy, pričom sa každý deň až do toho momentu vykonávajú takéto raketové a dronové útoky,“ uviedol Zelenskyj v reakcii na ruské údery.