Utorok5. máj 2026, meniny má Lesana, Lesia, zajtra Hermína

Krvavý deň na Ukrajine: Ruské útoky si vyžiadali najmenej 22 obetí, najviac v Záporoží

Veľké útoky na Ukrajinu si vyžiadali veľa obetí.
Veľké útoky na Ukrajinu si vyžiadali veľa obetí. (Zdroj: X/@NOELreports)
TASR

KYJEV - Ukrajina v utorok hlásila ďalšie ruské útoky, ktoré si vyžiadali najmenej 22 mŕtvych. Dvanásť z nich zahynulo v meste Záporožie na juhu krajiny. Informujú agentúry Reuters a AFP.

„Rusko ukončilo život 12 ľudí,“ oznámil gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov na Telegrame. Ďalších najmenej 16 osôb utrpelo zranenia. Pri útoku boli podľa neho poškodené obytné budovy, autoservis a autoumyváreň. Vo viacerých objektoch tiež vypukli požiare, dodal Fedorov.

Útoky hlásili aj z mesta Kramatorsk na východe Ukrajiny. „Rusi zhodili na centrum Kramatorska tri vysoko výbušné letecké bomby,“ uviedol na Telegrame gubernátor Doneckej oblasti Vadym Filaškin. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval, že útoky v Kramatorsku si vyžiadali päť obetí a päť zranených, no tento údaj môže ešte stúpať.

Ruské nočné útoky na energetické zariadenia v Poltavskej oblasti pripravili o život ďalších päť ľudí. Pri ukrajinskom dronovom útoku na ruskú Čuvašskú republiku v utorok zahynuli dve osoby. Najnovšia vlna vzájomných útokov prišla po tom, ako obe krajiny v pondelok avizovali prímerie. Moskva vyhlásila jednostranné zastavenie bojov pri príležitosti osláv Dňa víťazstva 8. a 9. mája, Ukrajina prisľúbila, že prímerie bude dodržiavať už od stredajšej polnoci miestneho času (utorok 23.00 h SELČ).

„Je to absolútny cynizmus žiadať o prímerie s cieľom usporiadať propagandistické oslavy, pričom sa každý deň až do toho momentu vykonávajú takéto raketové a dronové útoky,“ uviedol Zelenskyj v reakcii na ruské údery.

 

Čo robiť v prípade hybridného útoku? EÚ nacvičovala aktiváciu doložky o vzájomnej obrane
Krvavé útoky v južnom Libanone: Zahynulo 13 ľudí vrátane dieťaťa
Kybernetický útok na štátny portál vo Francúzsku: Vykonať ho mal len 15-ročný chalan
Teroristická hrozba v Británii stúpla na druhú najvyššiu: Po útoku v Londýne sprísňujú opatrenia
Popadané stromy na cestách pri hlavnom meste.
Polícia: Zadržanhie muža, ktorý sa snažil pri úteku preplávať Váh
Letecký pohľad na Tórshavn, hlavné mesto Faerských ostrovov
Výstraha pre hory: Od polnoci hrozí silný vietor v niektorých okresoch
Policajná akcia na juhu Slovenska: V okrese Dunajská Streda zadržali viacero osôb pre zbrane
Pozor na cestách Bratislave: Popadané konáre komplikujú dopravu na viacerých miestach
Prievidza ukončila rok 2025 s dlhom takmer 8 miliónov eur, zadlženosť na obyvateľa je pod 200 eur
Krvavý deň na Ukrajine: Ruské útoky si vyžiadali najmenej 22 obetí, najviac v Záporoží
Apokalypsa na obzore? Smrteľný vírus od hlodavcov na lodi sa už šíri aj medzi ľuďmi!
Obyvatelia Dubrovníka zúria: V prístave im zakotvil torpédoborec USA! Prezident si neberie servítky
Desivý nález v Moskve: Slávny ruský generál je mŕtvy! Mal spáchať samovraždu
Zendaya trucuje a vykašľala sa na Met Gala! V zákulisí sa šepká o rozchode storočia!
Obavy sa naplnili! Speváčke Sime dáva tehotenstvo poriadne zabrať: Zrútila sa počas koncertu
Šokujúce priznanie známeho tanečníka a účinkujúceho zo Survivor: Potvrdil ROZCHOD!
Čím divnejšie, tým lepšie...? Pozrite si 13 najbizarnejších outfitov MET Gala 2026
Svetový unikát pod metropolou: Fosília neznámeho tvora mení pohľad na vývoj života!
Mužská kvasinková infekcia: Často prehliadaný problém má jasné príznaky
Prelomový objav? Vedci konečne odhalili, prečo TENTO hmyz lieta hore‑dole ako šialený!
POPLACH u našich susedov: Rakúšanov vystrašili obrovské ŽLTÉ oblaky! Mysleli si, že horí...Všetko je inak!
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Koľko dostanete na dôchodku? Štát posiela prognózy miliónom ľudí. Pozrite sa, čo v nich nájdete!
Svet módy v slzách: Odišla legenda, ktorej oblečenie máte v skrini pravdepodobne aj vy!
Zrušenie sviatku prináša chaos: Čo všetko si vybavíte a nevybavíte 8. mája? (praktický sprievodca)
Život na dlh v priamom prenose: Diera v rozpočte rastie, Slovensko si požičiava čoraz viac a čoraz drahšie!

Arsenal FC – Atlético Madrid: Online prenos z odvetného zápasu semifinále Ligy majstrov
Ďuriš sa po troch rokoch rozlúči s Trnavou: Moja éra tu končí
Vlastný gól, prestrelka a víťazný obrat: Žilina sa pod Dubňom zahrávala s nervami fanúšikov
Namiesto liečby užívanie si s herečkou? Hviezdny Mbappé pred El Clásicom schytáva tvrdú kritiku
Veľké Kapušany sa dočkali rekonštrukcie hlavnej cesty
TEST: Fiat Doblo - nafta a klasický automat - kombinácia, ktorú ťažko prekonať
TEST: Kia EV4 Fastback GT Line - keď je unikátnosť v základnej výbave
BMW i3 pokračuje v revolúcii po iX3, len zájde o 100 kilometrov ďalej
Letná brigáda môže odštartovať kariéru, nielen priniesť peniaze
Zatočte s jarnou únavou a získajte späť energiu
Stereotyp za pásom: Ako si psychicky uľahčiť monotónnu prácu a nezblázniť sa
Práca namiesto dávok funguje: Tisíce ľudí už pracujú, štát pridáva nové výhody pre firmy
Klobásy na grile: Prečo ich nikdy neprepichovať vidličkou a ako dosiahnuť, aby nepraskli?
Brownies s tvarohom a čerešňami
Bratislavské rezy ako z cukrárne, ktoré si zamilujete!
Ktoré bylinky sa k sebe hodia? Kombinácie pre kreatívne varenie
Muž zomrel pokrytý čiernymi ranami. Smrteľná améba sa v jeho tele skrývala celé mesiace, lekári ukázali na tri nenápadné faktory
Izrael dostane do výzbroje tankery KC-46A Pegasus: Už sa nemusí zopakovať scenár z roku 2025, keď krajina pohorela na palive
Nový rebríček ukázal, ktoré Android smartfóny sa opravujú najťažšie. Týmto značkám sa podľa expertov radšej vyhni
Zuckerberg chce simulovať každú bunku v ľudskom tele. Chce predpovedať choroby ešte pred ich vznikom
Bol už zastaralý a dlhé roky sme ho zavrhovali. Trend, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias
Je univerzálna, navodzuje pokoj a pomôže sa sústrediť. Takto môžete farbu roka Secret Safari použiť i doma
Myslíte si, že je doma čisto, až kým sa nepozriete sem! 12 miest, ktoré pri vysávaní zrejme obchádzate (no nemali by ste)

Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Starostlivosť o narcisy a tulipány po odkvitnutí: Prečo ich nestrihať príliš skoro?
Oživte svoju záhradu: Vyrobte si dreveného drevorubača, ktorého rozhýbe aj slabý vánok
Najlepšie milenky očami mužov: Prezradili, aké kritéria musia ženy spĺňať
Apokalypsa na obzore? Smrteľný vírus od hlodavcov na lodi sa už šíri aj medzi ľuďmi!
Obyvatelia Dubrovníka zúria: V prístave im zakotvil torpédoborec USA! Prezident si neberie servítky
Desivý nález v Moskve: Slávny ruský generál je mŕtvy! Mal spá
Desivé proroctvá Nostradama pre rok 2026: 7-mesačná vojna a smrť celebrity po údere blesku

