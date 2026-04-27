Dobrá správa: Príprava R4 od Prešova po hranice s Poľskom výrazne pokročila

PREŠOV - Pokračovanie rýchlostného ťahu R4 až po hranice s Poľskom je o významný krok bližšie k realite. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) uviedol, že sa podarilo dosiahnuť značný pokrok v rámci prípravy tohto dôležitého ťahu.
Diaľničiari pokročili v prípravnom procese nových desiatok kilometrov rýchlostnej cesty od Kapušian až po štátnu hranicu. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje čoskoro podpísať zmluvy na stavebný zámer na úseky R4 od obce Lipníky, cez Giraltovce, Stročín, Svidník-juh až po hranice s Poľskou republikou. „Keď budeme mať hotový stavebný zámer, môžeme sa pustiť do ďalších krokov prípravnej fázy. Robíme všetko pre to, aby sme dotiahli prípravný proces tejto dôležitej medzinárodnej tepny do úspešného konca čo najskôr,“ upozornil Ráž.
Samotný ťah R4, ktorý je v súčasnosti v procese prípravy, je rozdelený do piatich na seba nadväzujúcich samostatných úsekov. Dohromady tvoria zhruba 60 kilometrov. Celý ťah R4 je súčasťou takzvaného koridoru Via Carpatia, ktorý spája Baltské, Čierne a Egejské more. Prechádza siedmimi krajinami - Litva, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko až do Grécka. Celkovo pritom ide o viac ako 3000 kilometrov.
„Slovensko sa na celom ťahu Via Carpatia bude podieľať iba niekoľkými desiatkami kilometrov, z čoho je časť už aj teraz v prevádzke. Niet pochýb o tom, že našu slovenskú časť potrebujeme dostavať čo najskôr, aby tranzitná doprava nezaťažila plnou silou okolité mestá a obce. Aktuálne tvorí nákladná doprava na existujúcej infraštruktúre asi štvrtinu z celej premávky. Robíme všetko pre to, aby sme prípravný proces urýchlili,“ doplnil riaditeľ úseku prípravy projektu NDS Tomáš Mateička.
Výstavba 10-kilometrového úseku R4 Prešov - severný obchvat
Popri príprave úsekov od Kapušian až po hranice beží aj výstavba zhruba 10-kilometrového úseku R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa. Stavba už tento rok dosiahne dôležitý míľnik - prerazenie takmer dvojkilometrového tunela Okruhliak. Druhá etapa prešovského obchvatu je podľa ministerstva z celoslovenského hľadiska finančne a technicky najnáročnejšou stavbou, ktorú NDS v súčasnosti realizuje. Denne tam pracujú stovky ľudí a desiatky ťažkých mechanizmov a aj tento rok tam poputujú desiatky miliónov eur. Rezort pripomína, že pribúdajúca diaľničná infraštruktúra v Prešove má obrovský prínos už aj v súčasnosti. Prvá etapa severného obchvatu Prešova odbremenila miestnu cestu I/68 o takmer polovicu nákladnej dopravy. Ešte väčší efekt sa očakáva po sprejazdnení druhej etapy. Juhozápadný diaľničný obchvat zase vytiahol z Prešova v smere zo západu na juh skoro 90 percent kamiónov.