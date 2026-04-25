Trump opäť rozdúchava chaos na Blízkom východe: Náhle ZRUŠIL cestu vyjednávačov do Pakistanu!

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že zrušil plánovanú cestu svojich vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Pakistanu. Z Islamabadu už skôr odcestoval iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. Informuje o tom agentúra AFP.
„Môžu nám zavolať kedykoľvek budú chcieť, ale vy už neabsolvujete ďalšie 18-hodinové lety, aby ste tam len tak sedeli a rozprávali sa o ničom,“ povedal Trump v telefonickom rozhovore pre televíziu Fox News to, čo podľa svojich slov tlmočil svojím vyjednávačom, ktorí sa práve chystali odísť do Islamabadu. Neskôr v príspevku na sieti Truth Social napísal, že v rámci vedenia Iránu panujú „obrovské vnútorné spory a zmätok“. „Nikto nevie, kto tam vládne, ani oni sami,“ tvrdil a dodal, že ak chcú Iránci rokovať, stačí, aby zatelefonovali.
Spojené štáty majú podľa Trumpa v rukách všetky tromfy a cestu zrušil pre postoj Iránu v rokovaniach, citoval z ďalšieho telefonátu so šéfom Bieleho domu novinár portálu Axios Barak Ravid. Napriek tomu sa americký prezident podľa neho vojnu s Iránom obnoviť aspoň zatiaľ nechystá. Krátko predtým médiá a svetové agentúry informovali, že Arákčí odcestoval z Pakistanu po rokovaniach s tamojšími predstaviteľmi a pokračuje vo svojej diplomatickej ceste so zástavkami v Ománe a Rusku. Do Pakistanu by sa vraj mohol vrátiť, aby sa s americkými vyslancami stretol začiatkom budúceho týždňa.
Biely dom v piatok oznámil, že Trump vyšle Witkoffa a Kushnera do Pakistanu na schôdzku s Arákčím. Iránske štátne médiá však uviedli, že priame rokovania americkej a iránskej delegácie v Islamabade nie sú na programe.