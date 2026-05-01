Hlas z Moskvy si neberie servítky: Trumpa čaká potupná porážka! Je ako chromá kačica

MOSKVA - Ruský komentátor vykresľuje Donalda Trumpa ako politicky oslabeného lídra uviaznutého vo vlastných rozhodnutiach. Tvrdí, že jeho vplyv sa rozpadá a blížiace sa voľby mu môžu zasadiť tvrdý úder.
Ruský denník Moskovskij Komsomolec priniesol ostrý komentár na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Autor Michail Rostovskij ho vykresľuje ako politika, ktorého moc postupne upadá a ktorého čaká politicky bolestivé obdobie. Podľa jeho slov sa šéf Bieleho domu ocitol v situácii, z ktorej sa bude len ťažko dostávať.
„Chromá kačica“ s klesajúcim vplyvom
Rostovskij siahol po výraze „chromá kačica“, ktorým sa označuje politik strácajúci moc a smerujúci ku koncu svojho vplyvu. V prípade Donalda Trumpa však podľa neho nejde len o bežnú fázu politického cyklu.
Komentátor tvrdí, že americký prezident sa ocitol v situácii, ktorú si do veľkej miery spôsobil sám. Opisuje ho ako lídra, ktorý sa vlastnými rozhodnutiami dostal do „politického bahna“ – a čím viac sa snaží z neho vyhrabať, tým hlbšie sa vraj prepadá. Práve tento obraz má podľa neho najlepšie vystihovať aktuálny stav jeho moci aj reputácie.
Spojené štáty síce podľa neho zostávajú pre Moskvu významným aktérom, no ich váha postupne klesá. „Hodnota tohto faktora sa bude znižovať s každým ďalším mesiacom, ktorý nás delí od novembrových volieb do Kongresu,“ uviedol autor. Zároveň dodal, že nejde len o rusko-americké vzťahy – pokles Trumpovej popularity vraj badať aj globálne.
Vojna s Iránom ako zlomový moment
Kľúčovým faktorom, ktorý podľa Rostovského oslabil Trumpovu pozíciu, je konflikt s Iránom. Ten sa začal 28. februára a Spojené štáty ho vedú spolu s Izraelom. Rusko naopak stojí na strane Teheránu.
Podľa komentátora práve tento konflikt poškodil obraz amerického prezidenta. „Vojna s Iránom mu vzala povesť nedotknuteľného politika a prilepila mu nálepku človeka, ktorý nevie efektívne narábať s obrovskými zdrojmi, ktoré má k dispozícii,“ napísal Rostovskij.
Nebezpečný, ale už nie neotrasiteľný
Ruský autor zároveň pripúšťa, že Trump zostáva výraznou a potenciálne rizikovou postavou svetovej politiky. Podľa jeho slov ho stále treba brať vážne a neprovokovať ho.
Zároveň však tvrdí, že jeho obraz sa mení. Prezident USA už vraj nepôsobí ako neohrozený líder, ale skôr ako politik na zostupnej trajektórii. V prípade správneho rozloženia síl ho podľa Rostovského možno oslabiť bez toho, aby to viedlo k zásadným negatívnym dôsledkom.
Európa čaká na volebný výsledok
Tento pohľad má podľa autora dopad aj na európsku politiku. V hlavných mestách sa podľa neho počíta s tým, že republikáni v jesenných voľbách neuspejú, čo by výrazne oslabilo Trumpovu pozíciu.
„V Európe sa dnes kalkuluje s tým, že po voľbách sa prezident zmení na akúsi formálnu figúru s obmedzenými právomocami,“ naznačil Rostovskij.
Voľby môžu všetko zmeniť
V novembri čakajú Spojené štáty kľúčové voľby do Kongresu. Voliči rozhodnú o všetkých 435 kreslách v Snemovni reprezentantov a o približne tretine Senátu. V súčasnosti majú v oboch komorách prevahu republikáni, no prípadné víťazstvo demokratov by zásadne zmenilo rozloženie síl.
Takýto scenár by prezidentovi výrazne skomplikoval presadzovanie legislatívy. Zároveň by otvoril dvere aj k možnosti impeachmentu – teda pokusu o jeho odvolanie pre vážne porušenie zákona alebo zneužitie funkcie.