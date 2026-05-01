Hlas z Moskvy si neberie servítky: Trumpa čaká potupná porážka! Je ako chromá kačica

MOSKVA - Ruský komentátor vykresľuje Donalda Trumpa ako politicky oslabeného lídra uviaznutého vo vlastných rozhodnutiach. Tvrdí, že jeho vplyv sa rozpadá a blížiace sa voľby mu môžu zasadiť tvrdý úder.

Ruský denník Moskovskij Komsomolec priniesol ostrý komentár na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Autor Michail Rostovskij ho vykresľuje ako politika, ktorého moc postupne upadá a ktorého čaká politicky bolestivé obdobie. Podľa jeho slov sa šéf Bieleho domu ocitol v situácii, z ktorej sa bude len ťažko dostávať.

„Chromá kačica“ s klesajúcim vplyvom

Rostovskij siahol po výraze „chromá kačica“, ktorým sa označuje politik strácajúci moc a smerujúci ku koncu svojho vplyvu. V prípade Donalda Trumpa však podľa neho nejde len o bežnú fázu politického cyklu.

Komentátor tvrdí, že americký prezident sa ocitol v situácii, ktorú si do veľkej miery spôsobil sám. Opisuje ho ako lídra, ktorý sa vlastnými rozhodnutiami dostal do „politického bahna“ – a čím viac sa snaží z neho vyhrabať, tým hlbšie sa vraj prepadá. Práve tento obraz má podľa neho najlepšie vystihovať aktuálny stav jeho moci aj reputácie.

Spojené štáty síce podľa neho zostávajú pre Moskvu významným aktérom, no ich váha postupne klesá. „Hodnota tohto faktora sa bude znižovať s každým ďalším mesiacom, ktorý nás delí od novembrových volieb do Kongresu,“ uviedol autor. Zároveň dodal, že nejde len o rusko-americké vzťahy – pokles Trumpovej popularity vraj badať aj globálne.

Vojna s Iránom ako zlomový moment

Kľúčovým faktorom, ktorý podľa Rostovského oslabil Trumpovu pozíciu, je konflikt s Iránom. Ten sa začal 28. februára a Spojené štáty ho vedú spolu s Izraelom. Rusko naopak stojí na strane Teheránu.

Podľa komentátora práve tento konflikt poškodil obraz amerického prezidenta. „Vojna s Iránom mu vzala povesť nedotknuteľného politika a prilepila mu nálepku človeka, ktorý nevie efektívne narábať s obrovskými zdrojmi, ktoré má k dispozícii,“ napísal Rostovskij.

Nebezpečný, ale už nie neotrasiteľný

Ruský autor zároveň pripúšťa, že Trump zostáva výraznou a potenciálne rizikovou postavou svetovej politiky. Podľa jeho slov ho stále treba brať vážne a neprovokovať ho.

Zároveň však tvrdí, že jeho obraz sa mení. Prezident USA už vraj nepôsobí ako neohrozený líder, ale skôr ako politik na zostupnej trajektórii. V prípade správneho rozloženia síl ho podľa Rostovského možno oslabiť bez toho, aby to viedlo k zásadným negatívnym dôsledkom.

Európa čaká na volebný výsledok

Tento pohľad má podľa autora dopad aj na európsku politiku. V hlavných mestách sa podľa neho počíta s tým, že republikáni v jesenných voľbách neuspejú, čo by výrazne oslabilo Trumpovu pozíciu.

„V Európe sa dnes kalkuluje s tým, že po voľbách sa prezident zmení na akúsi formálnu figúru s obmedzenými právomocami,“ naznačil Rostovskij.

Voľby môžu všetko zmeniť

V novembri čakajú Spojené štáty kľúčové voľby do Kongresu. Voliči rozhodnú o všetkých 435 kreslách v Snemovni reprezentantov a o približne tretine Senátu. V súčasnosti majú v oboch komorách prevahu republikáni, no prípadné víťazstvo demokratov by zásadne zmenilo rozloženie síl.

Takýto scenár by prezidentovi výrazne skomplikoval presadzovanie legislatívy. Zároveň by otvoril dvere aj k možnosti impeachmentu – teda pokusu o jeho odvolanie pre vážne porušenie zákona alebo zneužitie funkcie.

Robo Papp so synčekom Leom o čistení zúbkov
Začal sa bratislavský Majáles na Tyršovom nábreží.
Belohorcová po rozchode rozkvitla a otvorene priznáva: 18 rokov som bola brzdená! A čo neverník?
VIDEO Výbuch a požiar vo Svidníku: Strecha budovy odletela, sirény, tma a panika!
Minimálna mzda na Slovensku nestačí ani na prežitie: Nepokryje ani 70 % základných nákladov!
Turista v problémoch: Poliak si v Tatrách vykĺbil koleno, pomáhali horskí záchranári
V Nitrianskom kraji spúšťajú veľké opravy mostov – ktoré okresy sa dočkajú rekonštrukcie?
Trump pritvrdzuje voči Kube: Nové sankcie zasiahnu ľudí aj zahraničné banky
Útok psa na malého chlapčeka: S vážnym poranením v oblasti tváre ho transportoval vrtuľník!
Trump nie je spokojný s návrhom Iránu na mierové rozhovory: Mier sa vzďaľuje a rokovania stoja
Belohorcová po rozchode rozkvitla a otvorene priznáva: 18 rokov som bola brzdená! A čo neverník?
TOTO radí bohatá herečka chudobným?! Emily Blunt je úplne odtrhnutá od reality...
Zabávač Krejčí prežíva rozvodové peklo: Bitka o 30 miliónov! Exmanželka nemá zľutovanie
Alagič má pre Rytmusa veľké prekvapenie: Neuveríte, kam pôjdu na dovolenku! Na exotiku zabudnite...
Panika v Česku: Turisti priviezli v autobuse po návrate z dovolenky ázijského sršňa
S týmto návykom je v súlade aj tradičná čínska medicína: Zlepší vám náladu, spánok a najmä metabolizmus
NASA pripravuje nový čas pre Mesiac: Budúce misie ho budú potrebovať
Zázrak na ulici! Chirurg zachránil život pobodanému mužovi: Srdce mu zašíval priamo na chodníku
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Vedeli o katastrofe, no mlčali: Dokumenty tajnej služby Stasi odkrývajú mrazivé pozadie černobyľskej tragédie!
Budete mať nárok na energopomoc aj po 1. máji? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Scenár, z ktorého mrazí: Čo by sa stalo, keby Slovensku skutočne vypli eurofondy?
Myslíte si, že sa vás Irán netýka? Omyl. Poriadny šok môže prísť už pri letnej dovolenke!

VIDEO Strhujúci zápas so smutným koncom pre Čechov: Slovensko spoznalo súpera v boji o zlato
VIDEO Nečakaná dráma v Trenčíne: Gólový hrdina poslal Slovensko do boja o majstrovský titul
VIDEO Najväčší hrdina Slovana: Najsilnejší moment finále prinútil fanúšikov Nitry tlieskať súperovi
Ani podpora fanúšikov nepomohla: Košice v boji o prvú trofej neuspeli, Žilina ovládla Slovnaft Cup
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
Súbeh zamestnania a podnikania: Na čo si dať pozor
Pracovný horoskop na máj: Komu sa črtá nová príležitosť a kto by mal ubrať z tempa?
Keď vás stolička ničí: Ako prežiť sedavé zamestnanie bez bolesti chrbta
Koniec kamarátstiev na pracovisku? Medzi Slovákmi panuje nový prekvapivý trend
Žiadne oškvarky, ale poriadna dávka syra: Neuveríte, aké sú tieto pagáčiky jemné.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Májové suroviny v kuchyni: Čo má teraz najlepšiu chuť a ako z toho variť
Čím nahradiť sušienkový korpus v cheesecaku? Vyskúšajte túto fit alternatívu!
Ukrajina už používa jednu z najmodernejších rakiet AMRAAM. Trosky AIM-120C-8 ukázali, akú výzbroj dostali F-16 a NASAMS
Neandertálcov sme možno celé roky neprávom považovali za hlúpejších. Nová štúdia búra najrozšírený mýtus o ich mozgoch
Američania ukázali robotický mini tank RIPSAW M1. Na bojisku má postupovať namiesto vojakov a ničiť drony
Vedci z Harvardu po prvýkrát vytvorili „mapu čuchu", ktorý ostával oproti ostatným zmyslom výrazne nepochopený
Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!
Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto

Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Vyzerá vaša zámková dlažba po zime zle? 6 krokov, ako ju vyčistiť profesionálne a bez poškodenia
Nie je to o kráse: Toto z vás urobí ženu, ktorú chce každý muž!
