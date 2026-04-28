Útok na Melaniu vyvolal v USA škandál! Donald Trump žiada koniec Jimmyho Kimmela v televízii ABC

WASHINGTON - Prezident USA Donald Trump v pondelok požadoval, aby televízia ABC okamžite prepustila moderátora Jimmyho Kimmela, ktorého obvinil z „odporného podnecovania k násiliu“ prostredníctvom vtipu namiereného proti prvej dáme Melanii Trumpovej. Informuje o tom agentúra AFP.
Predmetom sporu je Kimmelov vtip spred niekoľkých dní, v ktorom na adresu Melanie Trumpovej povedal, že „žiari ako nastávajúca vdova“. Tento Kimmelov výrok získal na aktuálnosti po streľbe počas večere s novinármi pokrývajúcimi dianie v Bielom dome, ktorá sa konala v sobotu vo Washingtone za Trumpovej účasti. Biely dom tvrdí, že muž podozrivý zo streľby chcel zavraždiť prezidenta i predstaviteľov jeho administratívy.
Vo svojom monológu minulý štvrtok sa Kimmel predstavil ako moderátor spomínaného banketu - okázalej každoročnej večere korešpondentov Bieleho domu. Medzi Kimmelovými vtipmi bol aj ten, v ktorom akoby oslovil prvú dámu v publiku a zalichotil jej: „Pani Trumpová, žiarite ako nastávajúca vdova.“ Trump v júni dovŕši 80 rokov a je najstarším prezidentom, aký kedy nastúpil do úradu v Spojených štátoch. Jeho manželka, bývalá modelka, ktorá sa narodila v Slovinsku, má 56 rokov. „Toto naozaj zašlo priďaleko. Jimmyho Kimmela musia (zo spoločnosti) Disney a (televízie) ABC okamžite prepustiť,“ napísal Trump v pondelok na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Nahnevaná Melania žiada koniec známeho moderátora
Proti Kimmelovmu výroku sa ohradila aj samotná Trumpová, ktorá v príspevku na sieti X uviedla, že Kimmelov „monológ o mojej rodine nie je komédia – jeho slová sú žieravé a prehlbujú politickú chorobu v Amerike“. Ľudia ako Kimmel by podľa Trumpovej „nemali mať možnosť každú noc vchádzať do našich domovov a šíriť nenávisť“. Moderátora označila za „zbabelca“, pretože sa skrýva za ABC, lebo vie, že televízna stanica ho bude naďalej kryť, aby ho ochránila. Zároveň vyzvala ABC, aby proti moderátorovi zakročila.
Kimmelov odchod z televízie žiadajú aj viacerí pravicoví komentátori podporujúci Trumpa. Predstaviteľ Bieleho domu James Blair označil Kimmelove slová za zámer s cieľom „legitimizovať politické násilie“. Jimmy Kimmel, hlavná hviezda nočných TV relácií, bol už v septembri minulého roka americkou pravicou obvinený z politického zneužitia atentátu na protrumpovského influencera Charlieho Kirka. Stanica ABC, ktorú vlastní spoločnosť Disney, v tom čase pozastavila vysielanie Kimmelovej šou. Tento krok však vyvolal pobúrenie divákov i obvinenia z cenzúry, po ktorých sa Kimmel po týždni vrátil do vysielania.