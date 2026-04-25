Politicky zdecimovaný Orbán po voľbách ŠOKUJE: Teraz si tam už nesadnem! Vyhlásil končiaci premiér

BUDAPEŠŤ - Odchádzajúci maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu vyhlásil, že v novom zložení maďarského parlamentu nebude pôsobiť ako poslanec. Po prehre v parlamentných voľbách sa podľa vlastných slov chce sústrediť na „reorganizáciu národného tábora“. Upozornila na to agentúra AFP.

„Keďže poslanecké kreslo, ktoré som získal ako líder kandidátky Fideszu a KDNP, je v skutočnosti poslaneckým kreslom pre Fidesz, rozhodol som sa ho vrátiť. V súčasnosti nie som potrebný v parlamente, ale pri reorganizácii národného tábora,“ povedal vo videu na sociálnej sieti Facebook. Orbán je členom maďarského parlamentu od roku 1990. Maďarská ústava nevylučuje vykonávanie poslaneckého mandátu popri vládnej funkcii.

Dlhoročný maďarský premiér svoje rozhodnutie oznámil po zasadnutí predsedníctva Fideszu, na ktorom podľa agentúry MTI padlo viacero dôležitých rozhodnutí. Poslanecký klub strany prejde radikálnou reštrukturalizáciou a jeho predsedom bude doterajší šéf úradu vlády Gergely Gulyás. Predsedníctvo zároveň odporučilo, aby Orbán pokračoval na čele strany.

Na Orbánovo rozhodnutie zotrvať na čele Fideszu už reagoval aj víťaz parlamentných volieb a budúci premiér Péter Magyar. „Tento samozvaný ‚pouličný bojovník‘ stále nie je schopný jednej veci: prevziať zodpovednosť. Viktor Orbán sa stal Ferencom Gyurcsánym strany Fidesz. Proti šéfovi mafie neexistuje žiadna demokratická opozícia,“ skonštatoval na sociálnej sieti X.

Súvisiace články

FOTO Nastupujúci maďarský premiér Péter
VEĽKÁ KRITIKA Magyara na prezidenta Zelenského: TOTO by som mu neodporúčal, vyzerá to ako VYDIERANIE!
Zahraničné
Ilustračné foto
Lídri dúfajú, že zmena na čele maďarskej vlády urýchli pristúpenie Ukrajiny
Zahraničné
Robert Fico
Fico na summite EÚ: Na Cyprus nečakane dorazil aj Zelenskyj, lídri riešia obranu aj rozpočet Únie
Zahraničné
Viktor Orbán
Veľký ZVRAT v Budapešti! Maďarsko prestáva brzdiť balík pre Ukrajinu: Ropovod Družba sa už napúšťa
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Na Dunajci spustili pltnícku sezónu
Na Dunajci spustili pltnícku sezónu
Správy
Lesnícke dni v bratislavskom lesoparku
Lesnícke dni v bratislavskom lesoparku
Správy
Hlavné mesto opäť symbolicky otvorilo svoje brány obyvateľom i návštevníkom
Hlavné mesto opäť symbolicky otvorilo svoje brány obyvateľom i návštevníkom
Správy

Domáce správy

FOTO Slovensko čaká veterná nedeľa:
Slovensko čaká veterná nedeľa: Na hrebeňoch hôr hrozí nebezpečenstvo! Meteorológovia varujú pred silným nárazmi
Domáce
FOTO TRAGÉDIA na strednom Slovensku:
TRAGÉDIA na strednom Slovensku: Cyklista bol po zrážke na mieste mŕtvy, za volantom sedela policajtka!
Domáce
Kubina už nemohol mlčať:
Kubina už nemohol mlčať: Po vojne v polícii ostalo len záhadné ticho, kto stopil kauzu Rozuzlenie?
Domáce
Zlaté Štúrovo pero 2026: Najlepší stredoškolský časopis je Rozhľad z Považskej Bystrice
Zlaté Štúrovo pero 2026: Najlepší stredoškolský časopis je Rozhľad z Považskej Bystrice
Banská Bystrica

Zahraničné

FOTO Utečenec z Egypta Karin
ŠOKUJÚCE Mladík dostal v rodnej zemi trest smrti, utiekol na západ a s kamarátmi znásilnili ženu!
Zahraničné
Politicky zdecimovaný Orbán po
Politicky zdecimovaný Orbán po voľbách ŠOKUJE: Teraz si tam už nesadnem! Vyhlásil končiaci premiér
Zahraničné
Donald Trump
Trump opäť rozdúchava chaos na Blízkom východe: Náhle ZRUŠIL cestu vyjednávačov do Pakistanu!
Zahraničné
Ilustračné foto
Asi 100-tisíc ľudí čaká zmena v cestovných lístkoch vo vlakoch! Slovákov sa to netýka
Zahraničné

Prominenti

Mama, ožeň ma
ŠOK vo finále Mama, ožeň ma: Juraj totálne vybuchol, zasahovala polícia!
Domáci prominenti
AI módna polícia z
AI módna polícia z BMD: Jojkárka v pyžame, dokonalá Simanová a... Zábranská to týmto zabila!
Domáci prominenti
FOTO Kylie Jenner rada provokuje
Hotové bohatstvo! Kylie Jenner provokuje zbierkou drahých kabeliek, z ich ceny odpadnete!
Zahraniční prominenti
David Hasselhoff
Legendárny David Hasselhoff bojuje s telom: Dochrámaný plavčík sa bez chodítka už nepohne!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Čo sa deje s
Čo sa deje s telom, keď nemáte sex? Odborníci prekvapili odpoveďou
vysetrenie.sk
Pôsobí empaticky a chápavo?
Pôsobí empaticky a chápavo? Možno je to len MASKA! Psychológ odhalil TAKTIKU moderných zlatokopov
Zaujímavosti
Skrytý poklad v Montane:
Skrytý poklad v Montane: Príbeh o NAJORIGINÁLNEJŠEJ žiadosti o ruku, ktorá sa začala v obyčajnej bani
Zaujímavosti
Zázrak z rákosia a
Zázrak z rákosia a slamy: V hrobkách Kasubi odpočívajú až štyria králi
dromedar.sk

Dobré správy

FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Domáce
Uvažujete nad zmenou banky
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Domáce
Zdroj: Henima
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
plnielanu.sk
Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Posledná chmeľnica na Slovensku bojuje o prežitie: Pomôže táto novinka?
Domáce

Ekonomika

SOI varuje pred bicyklom zo známeho obchodu: Radšej na ňom nejazdite!
SOI varuje pred bicyklom zo známeho obchodu: Radšej na ňom nejazdite!
Viete rozlúštiť bežne používané skratky ako DPH, HDP či IBAN? Otestujte sa! (kvíz)
Viete rozlúštiť bežne používané skratky ako DPH, HDP či IBAN? Otestujte sa! (kvíz)
Tvrdá facka pre Slovensko: Svetová agentúra nám pre rastúce dlhy práve zhoršila vysvedčenie!
Tvrdá facka pre Slovensko: Svetová agentúra nám pre rastúce dlhy práve zhoršila vysvedčenie!
Dočkáme sa leteckej linky z Bratislavy do Prahy? Minister Ráž zvažuje aj jej dotovanie!
Dočkáme sa leteckej linky z Bratislavy do Prahy? Minister Ráž zvažuje aj jej dotovanie!

Šport

VIDEO Česi zažívajú obrovskú blamáž: Prekvapilo padli s outsiderom po napínavej bitke
VIDEO Česi zažívajú obrovskú blamáž: Prekvapilo padli s outsiderom po napínavej bitke
MS v hokeji do 18 rokov
Slovensko – Fínsko: Online prenos zo zápasu na MS v hokeji do 18 rokov
Slovensko – Fínsko: Online prenos zo zápasu na MS v hokeji do 18 rokov
MS v hokeji do 18 rokov
Nemecko – Slovensko: Online prenos z prípravného zápasu pred MS v hokeji 2026
Nemecko – Slovensko: Online prenos z prípravného zápasu pred MS v hokeji 2026
MS v hokeji
VIDEO Severským Vikingom nedali šancu: Kanada nadelila súperovi takmer tucet gólov
VIDEO Severským Vikingom nedali šancu: Kanada nadelila súperovi takmer tucet gólov
MS v hokeji do 18 rokov

Auto-moto

Nitriansky kraj zrekonštruoval most na ceste III. triedy
Nitriansky kraj zrekonštruoval most na ceste III. triedy
Doprava
TEST: BMW X3 M50i xDrive - dlhý názov pre vašu radosť, váš Bavor!
TEST: BMW X3 M50i xDrive - dlhý názov pre vašu radosť, váš Bavor!
Klasické testy
Do rýchlostnej cesty v Prešovskom kraji poputujú milióny eur aj tento rok
Do rýchlostnej cesty v Prešovskom kraji poputujú milióny eur aj tento rok
Doprava
TEST: Renault Austral - stredne veľký frajer s výbornou výbavou a infotainmentom
TEST: Renault Austral - stredne veľký frajer s výbornou výbavou a infotainmentom
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Prvý deň v novej práci: Ako prežiť „nováčikovskú trému“ a urobiť dobrý dojem
Prvý deň v novej práci: Ako prežiť „nováčikovskú trému“ a urobiť dobrý dojem
Mám prácu
Personalizované benefity: Prečo sa už „balíčky pre všetkých“ nevyplácajú?
Personalizované benefity: Prečo sa už „balíčky pre všetkých“ nevyplácajú?
Motivácia
Odchádzate z práce? Rozlúčte sa ako profesionál a nespáľte si mosty
Odchádzate z práce? Rozlúčte sa ako profesionál a nespáľte si mosty
Vzťahy na pracovisku
MAMA ROKA 2026: Rodičovstvo ako najnáročnejšia „práca“
MAMA ROKA 2026: Rodičovstvo ako najnáročnejšia „práca“
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

U nás túto omáčku voláme TEKUTÉ ZLATO. Ideálna na šťavnaté kuracie mäso.
U nás túto omáčku voláme TEKUTÉ ZLATO. Ideálna na šťavnaté kuracie mäso.
Tvarohové rezy s jahodami. Dezert, ktorý si zamilujete na prvé ochutnanie.
Tvarohové rezy s jahodami. Dezert, ktorý si zamilujete na prvé ochutnanie.
Kakaová roláda bez múky? Vyskúšajte bezlepkovú roládu s tvarohovým krémom a jahodami!
Kakaová roláda bez múky? Vyskúšajte bezlepkovú roládu s tvarohovým krémom a jahodami!
Koláče a torty
Zabudnite na suché kuracie! Plnené kuracie kapsy posunú váš obed na vyšší level.
Zabudnite na suché kuracie! Plnené kuracie kapsy posunú váš obed na vyšší level.
Kuracie prsia

Technológie

Rakovina má vlastný systém učenia: Takto si nádory pamätajú, ako prežiť chemoterapiu
Rakovina má vlastný systém učenia: Takto si nádory pamätajú, ako prežiť chemoterapiu
Správy
Odtlačok prsta alebo Face ID: Ktorá forma zabezpečenia telefónu je silnejšia?
Odtlačok prsta alebo Face ID: Ktorá forma zabezpečenia telefónu je silnejšia?
Bezpečnosť
Pod povrchom planéty sa skrýva geologická čierna skrinka. Vedci sa konečne dostali k jej stopám
Pod povrchom planéty sa skrýva geologická čierna skrinka. Vedci sa konečne dostali k jej stopám
Veda a výskum
Neandertálci možno neboli takí primitívni, ako si myslíme. Mysleli sme si, že jazyk je výsadou moderného človeka, nový výskum to spochybňuje
Neandertálci možno neboli takí primitívni, ako si myslíme. Mysleli sme si, že jazyk je výsadou moderného človeka, nový výskum to spochybňuje
Veda a výskum

Bývanie

Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Dá sa upratovať tak efektívne, že máte čas aj na oddych? Táto jednoduchá metóda vás naučí, ako na to
Dá sa upratovať tak efektívne, že máte čas aj na oddych? Táto jednoduchá metóda vás naučí, ako na to
Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla
Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma

Pre kutilov

Máte fikus v zlom stave? Pozrite sa na príčiny padania listov a spoznajte riešenia
Máte fikus v zlom stave? Pozrite sa na príčiny padania listov a spoznajte riešenia
Izbové rastliny
Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Okrasná záhrada
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Záhrada
5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ženy narodené v týchto znameniach sa najťažšie odpútavajú od minulosti: Vracajú sa k nej aj vtedy, keď majú ísť ďalej
Partnerské vzťahy
Ženy narodené v týchto znameniach sa najťažšie odpútavajú od minulosti: Vracajú sa k nej aj vtedy, keď majú ísť ďalej
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Utečenec z Egypta Karin
Zahraničné
ŠOKUJÚCE Mladík dostal v rodnej zemi trest smrti, utiekol na západ a s kamarátmi znásilnili ženu!
Politicky zdecimovaný Orbán po
Zahraničné
Politicky zdecimovaný Orbán po voľbách ŠOKUJE: Teraz si tam už nesadnem! Vyhlásil končiaci premiér
Donald Trump
Zahraničné
Trump opäť rozdúchava chaos na Blízkom východe: Náhle ZRUŠIL cestu vyjednávačov do Pakistanu!
TRAGÉDIA na strednom Slovensku:
Domáce
TRAGÉDIA na strednom Slovensku: Cyklista bol po zrážke na mieste mŕtvy, za volantom sedela policajtka!

Ďalšie zo Zoznamu