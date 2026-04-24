VEĽKÁ KRITIKA Magyara na prezidenta Zelenského: TOTO by som mu neodporúčal, vyzerá to ako VYDIERANIE!

BUDAPEŠŤ – Po výsledku maďarských parlamentných volieb sa môže rapídne zmeniť smerovanie Maďarska aj jeho postavenie v rámci Európskej únie (EÚ). Strana TISZA má ako líder opozície priniesť zmeny, po ktorých tak bažila široká verejnosť. Jej predseda Péter Magyar však všetkých prekvapil, keď sa objavilo prvé napätie medzi ním a ukrajinským lídrom.
Maďari hlasovali v parlamentných voľbách s výrazným náskokom za stranu a jej lídra, ktorý volal po zmene. Očakáva sa, že náš južný sused prehĺbi vzťahy v Bruseli a takmer s určitosťou už nebude blokovať finančnú pomoc pre Ukrajinu, ktorú dlhé obdobie odmietal dosluhujúci premiér Viktor Orbán (Fidesz). Očakávania sa však nemusia celkom naplniť.
Problém s Družbou
Orbán ako dlhoročný podporovateľ ruského prezidenta Vladimira Putina, bol naklonený k Rusku aj v rámci zahraničnej politiky. Vzťahy medzi Maďarskom a Ukrajinou boli biedne už pred inváziou ruských vojsk na Ukrajinu. V poslednom období sa doslova vyostrili, pretože cez Družbu prestala tiecť na Slovensko a do Maďarska ropa. Údajne sa tak stalo po ruskom útoku, ktorý ropovod poškodil.
Stalo sa tak ešte v januári, no ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj stále oddiaľoval jeho opravu. Plány na obnovenie prevádzky ropovodu boli obnovené len nedávno, až po maďarských parlamentných voľbách. Informujú o tom Wiadomości. Orbánova vláda to považuje za vydieranie. Krátko po voľbách Zelenskyj vyhlásil, že "ropovod bude opravený do konca apríla".
Kritizuje už aj Magyar
V pondelok 20. apríla nastupujúci premiér Magyar opäť otvoril tému ropovodu. "Pokiaľ je Družba v stave, ktorý umožňuje prepravu ropy, mala by byť znovu otvorená, tak ako bolo sľúbené. Apelujeme aj na Rusko, aby do ropovodu začalo opäť dodávať ropu. Bez toho to nebude fungovať," povedal.
Okrem toho varoval Ukrajinu, že Maďarsko nespraví žiadne ústupky. "Prezidentovi (Zelenskému) by som neodporúčal, aby sa vybral touto cestou (vydieranie?). Je to, akoby ma pozvali na večeru, ja som pozvanie prijal, ale potom som začal hostí za stolom vydierať, pretože lečo nebolo podľa mojich predstáv. Ak to nebude takto, spravím toto a tamto," citoval Magyara web VG.
Magyar ďalej spomenul, že pokiaľ sa obnovia dodávky ropy do Maďarska, zruší blokovanie pôžičky EÚ pre Ukrajinu (90 miliárd eur). Zelenskyj medzitým vyhlásil, že Ukrajina čaká s obnovením prevádzky ropovodu až do odblokovania balíka od EÚ.
Tvrdý vyjednávač
Napriek tejto ostrej kritike sa experti domnievajú, že pre Maďarsko prichádza posun v oblasti upevňovania vzťahov. Doktor Andrzej Sedecki z Centra pre východné štúdie (OSW) naznačil, že hlboká kríza medzi Maďarskom a Ukrajinou je na ústupe.
"Myslím, že toto bude nový začiatok. Vzťahy sú v súčasnej dobe príšerné, pravdepodobne nikdy neboli horšie, ale veľkým krokom vpred bude už len samotné odblokovanie problémov," povedal. Dodal však, že Magyar bude podľa neho tvrdým vyjednávačom. "Nebude to ale robiť takým spôsobom ako Orbán. Jeho prioritou bude postavenie Maďarska v EÚ a to si bude vyžadovať konštruktívnejší prístup," dodal.
Nová vláda sa nebude snažiť o obrat o 180 stupňov. Tiež ale nemôže ignorovať problémy samotného Maďarska. Magyar sa bude snažiť odtrhnúť od veľkej závislosti na Rusku. "Čím skôr sa Maďarsko odpúta od svojej závislosti od Ruska, tým lepšie budú jeho vzťahy s Ukrajinou. Je to systém prepojených nádob," vysvetlil expert na záver.