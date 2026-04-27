Šokujúce slová Magyara: Orbánovi oligarchovia vyvážajú miliardy do zahraničia!

BUDAPEŠŤ - Budúci maďarský premiér Péter Magyar tvrdí, že osoby napojené na končiacu vládu presúvajú miliardy do zahraničia. Vyšetrovateľov vyzýva na rázny zásah ešte pred výmenou moci.
Tvrdé obvinenia po voľbách
Líder víťaznej strany Tisza Péter Magyar vystúpil s ostrými obvineniami voči okruhu podnikateľov a spolupracovníkov odchádzajúcej vlády Viktora Orbána. Podľa neho sa krátko po volebnej porážke začal masívny presun majetku mimo krajiny.
Magyar tvrdí, že premiér sa snaží vyhnúť politickej zodpovednosti a zároveň necháva svojich spojencov „zachraňovať sa“ odchodom z Maďarska. Situáciu prirovnal k opúšťaniu potápajúcej sa lode.
Peniaze smerujú do zahraničia
Podľa jeho vyjadrenia odchádzajú finančné prostriedky v obrovských objemoch do rôznych častí sveta. „Oligarchovia napojení na Orbána presúvajú desiatky miliárd do Spojených arabských emirátov, Uruguaja, Spojených štátov a ďalších vzdialených krajín,“ uviedol vo videu na sociálnej sieti Facebook.
Zároveň naznačil, že niektoré transakcie už zachytili úrady. Finančné inštitúcie podľa neho upozornili na podozrivé pohyby a časť prevodov bola zablokovaná pre podozrenie z prania špinavých peňazí.
Výzva pre políciu aj prokuratúru
Budúci premiér apeluje na štátne orgány, aby konali okamžite. „Vyzývam daňový úrad, aby zmrazil ukradnuté peniaze. Opakovane vyzývam generálneho prokurátora aj šéfa polície, aby do nástupu novej vlády zadržali tých, ktorí okradli Maďarov o tisíce miliárd forintov, a nedovolili im utiecť do krajín, odkiaľ ich nebude možné dostať späť,“ zdôraznil.
Odliv ľudí aj majetku
Magyar zároveň tvrdí, že časť podnikateľov už krajinu opustila. Medzi menami, ktoré spomenul, figuruje aj najbohatší Maďar Lőrinc Mészáros, ktorého rodina sa má pripravovať na presun do Dubaja.
„Podľa dostupných informácií viaceré vplyvné rodiny už stiahli deti zo škôl a zabezpečujú si ochranu pred odchodom,“ uviedol.
Sľub vyvodenia zodpovednosti
Líder Tiszy zároveň naznačil, že po prevzatí moci príde k vyvodzovaniu dôsledkov. „Tí, ktorí sa podieľali na rozkrádaní krajiny, sa budú zodpovedať morálne, eticky aj finančne. Každý, kto bol súčasťou tohto systému, musí počítať s následkami,“ vyhlásil.
Koniec jednej éry
Orbán končí na čele vlády po šestnástich rokoch, keď jeho strana Fidesz utrpela výraznú porážku v parlamentných voľbách 12. apríla. Víťazom sa stala Magyarova strana Tisza, ktorá sa pripravuje na prevzatie moci.