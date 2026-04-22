Streda22. apríl 2026, meniny má Slavomír, zajtra Vojtech

Fico mieri do Moskvy, susedia váhajú: Kaliňák skritizoval správanie Poliakov, označil ho za trápne tanečky

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, YouTube/South China Morning Post)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg
TASR

BRATISLAVA - Cesta premiéra Roberta Fica na oslavy Dňa víťazstva do Moskvy opäť vyvoláva v Európe poriadne vášne. Kým pobaltské štáty už slovenskému vládnemu špeciálu zatvorili dvere, Poľsko nad žiadosťou o prelet stále váha. To nenechalo chladným podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka. Ten postoj našich severných susedov označil za trápne divadlo.

Minister obrany Robert Kaliňák sa k aktuálnej situácii okolo preletu vládneho špeciálu vyjadril mimoriadne ostro. Podľa neho sú pochybnosti a vyhodnocovanie žiadosti zo strany Poľska úplne zbytočné.

„Sú to trápne tanečky,“ uviedol Kaliňák a pripomenul, že premiér už minulý rok musel letieť inou trasou práve kvôli podobným obštrukciám. Podľa neho ide skôr o snahu susedných krajín zbierať domáce politické body. „Je pravda, že vo vnútri majú tieto krajiny nejakú svoju vnútropolitickú tému, kedy sa snažia brúsiť nože voči všetkým. My sa na takéto veci nepozeráme,“ povedal minister obrany.

Tlačová konferencia Roberta Kaliňáka z Úradu vlády SR

Pobaltská blokáda

Predseda slovenskej vlády sa plánuje v Moskve 9. mája zúčastniť na oslavách Dňa víťazstva. Fico v sobotu informoval, že povolenie na prelet do ruského hlavného mesta nedostane od Litvy a Lotyšska. Hovorkyňa litovského rezortu diplomacie Kristina Belikova však v pondelok popoludní uviedla, že takáto žiadosť zo strany SR neprišla.

Estónsko v nedeľu informovalo, že Ficovi prelet nepovolí. Podľa ministra zahraničných vecí Margusa Tsahknu totiž nesmie nikto využívať vzdušný priestor krajiny na posilňovanie vzťahov s Moskvou v čase, keď Rusko naďalej porušuje medzinárodné pravidlá a vedie agresívnu vojnu proti Ukrajine a ohrozuje bezpečnosť celej Európy.

Slovenský premiér pre nesúhlas pobaltských štátov už minulý rok letel vládnym špeciálom dlhšou, južnou trasou cez Maďarsko, Rumunsko a oblasť Čierneho mora. Predošlý rok okrem účasti na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny absolvoval v Moskve aj bilaterálne rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a lídrami ďalších krajín.

Viac o téme: Robert KaliňákPoľskoCesta do Moskvy
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Markéta Konvičková s dcérou medzi žralokmi
Prominenti
Bezpečnostná situácia v meste sa oproti prvému kvartálu 2025 dramaticky nezmenila, uviedol primátor mesta Žilina Peter Fiabáne
Správy
Čakáme, kedy prídu riešenia v zdravotníctve, uviedla prezidentka AOPP Mária Lévyová
Správy

Domáce správy

Ryanair spustil bleskový výpredaj, jednosmernú letenku kúpite za necelých 17 eur
dromedar.sk
Faux pas Demokratov: Po verdikte prezidenta o referende sa zakrývali aj ústavným právnikom, ten ZÁSADNE nesúhlasí!
Domáce
Opitý vodič nákladného auta na R1 vrazil do zvodidiel: Nafúkal cez 1,6 promile! Skončil v policajnej cele
Domáce
Participatívny rozpočet v Rožňave: Obyvatelia rozhodli, ktoré projekty získajú 30-tisíc eur
Košice

Zahraničné

DESIVÉ slová Magyara, žiada návrat Rakúsko-Uhorska? S Viedňou sa chce prepojiť aj HISTORICKY!
Zahraničné
Desivé varovanie držiteľa Nobelovej ceny: Ľudstvu zostáva 35 rokov! Potom príde koniec
Zahraničné
Ruský veľvyslanec kritizuje Rím, ktorý sa ohradil proti urážkam Meloniovej
Zahraničné
Štátne médiá v Česku v kríze: Odbory aj študenti protestujú proti zmene financovania a hrozia štrajky
Zahraničné

Prominenti

Najskôr dcéra, teraz matka: Cindy Crawford v plavkách sexi aj po 60-ke! A stále s tým istým mužom
Zahraniční prominenti
Vinczeovci zverejnili fotku s Lujzou a Maxíkom: Takto vyzerá šťastná rodinka!
Domáci prominenti
Lela v odvážnom pyžame: Ukázala nielen svoje nové hniezdočko, ale aj… fúha, to sú ale bomby!
Domáci prominenti
Česká herečka (42) porodila 3. dieťa: O 14 rokov mladšiemu partnerovi!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Koniec trápeniu v posteli? Vedci objavili BEŽNÚ POTRAVINU, ktorá bojuje proti menštruačným kŕčom lepšie ako lieky!
Zaujímavosti
Nikdy neprehral, krásne voňal a veľa pil: 5 vecí, ktoré ste nevedeli o Alexandrovi Veľkom
dromedar.sk
Prečo PARADAJKY zo supermarketu chutia ako polystyrén? Vedec odhalil šokujúce praktiky obchodníkov!
Zaujímavosti
Mali ich zachrániť, no nechali ich zomrieť: Vesta z NAJKONTROVERZNEJŠIEHO člna Titanicu sa predala za REKORDNÚ sumu!
Zaujímavosti

Dobré správy

Kulinárske špeciality, ktoré by ste mali na dovolenke ochutnať: Toto je náš výber!
Domáce
Zdroj: Henima
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
plnielanu.sk
Na Slovensku máme poslednú chmeľnicu: Pomôže táto novinka k zachovaniu chmeliarstva u nás?
Domáce
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
plnielanu.sk

Ekonomika

Fico chce kúpiť podiel v Slovenských elektrárňach: Štát by sa stal väčšinovým vlastníkom!
Vlna bankrotov naberá na sile: Padol aj jeden z najznámejších e-shopov s elektronikou!
Veľká zmena po takmer troch mesiacoch: Saková prezradila, kedy dorazí ropa cez Družbu!
Práca, dovolenka či príplatky: Zrušené sviatky zamotali viacerým hlavy, ako to vlastne bude?

Šport

Opitý a vážne zranený: Bývalý majster sveta mal nehodu a skončil v nemocnici
Ostatné
FOTO Najkrajší deň pre ministerku šťastia: Tenisová hviezda priviedla na svet krásneho synčeka
WTA
Tvrdé údery od ikon Manchestru: Sebec Garnacho? Ego, hanba a chlad od bývalých spoluhráčov
Premier League
Na OH siahala na medailu, korčule ale vymení za bicykel: Olympionička zažije debut medzi profesionálkami
Cyklistika

Auto-moto

Policajti dostali nové najvýkonnejšie Superby a silné Octavie. Nových škodoviek bude 200
Doprava
TEST: Cupra Born - s veľkou baterkou a zadným pohonom
Klasické testy
Most na R1 čaká veľká oprava: práce v piatich etapách potrvajú do jesene
Doprava
TEST: BMW iX xDrive45 - ako facelift spravil z dobrého EV vynikajúce
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Príležitosť pre architektov a inžinierov v Bratislave: Projekty od menších stavieb až po obytné súbory
Zaujímavé pracovné ponuky
Je digitálny nomádizmus stále len sen z Instagramu?
Práca a voľný čas
Oblečenie v práci: Znamená dress code v roku 2026 ešte niečo?
Pracovné prostredie
Ako napísať motivačný list, ktorý firma dočíta do konca?
CV a motivačný list

Varenie a recepty

Konečne recept na šišky, ktoré sa vždy podaria. Navrchu chrumkavé a vo vnútri ako pavučinka.
Nepečený tvarohový koláč s jahodami
Tieto citrónové cupcakes s tvarohovým krémom zmiznú zo stola skôr, než vychladnú!
Koláče a torty
Nemáte radi bryndzu? Vyskúšajte netradičné špenátové halušky s mozzarellou a ricottou!
Halušky

Technológie

Tomu sa hovorí palebná sila! Český kanón DITA už nasadili na ukrajinskom fronte
Výzbroj a zbrane
Bol by si ochotný platiť za WhatsApp? Pre vybraných používateľov sa tam práve objavilo nové predplatné
Aplikácie a hry
Ukrajina ukázala nové útočné drony Anubis a Seth X. Rusom môžu na fronte narobiť vážne problémy
Armádne technológie
Britská armáda vyskúšala nový spôsob boja proti dronom. Vojaci ich sledovali priamo z útrob tankov
Armádne technológie

Bývanie

Široký je len 4 metre, no vnútri čaká skvelé bývanie. Z typického radového domu cítiť aj kúsok nostalgie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj
Zemiaky sa ošúpu skoro sami a vo zvyškoch jedál zostane prehľad. 8 užitočných trikov v kuchyni, ktoré sa oplatí poznať

Pre kutilov

5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
Zelenina a ovocie
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Zelenina a ovocie
Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
Stavba
Doprajte si sladké potešenie priamo z balkóna! Radíme, ako na pestovanie stáleplodiacich jahôd
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Partnerské vzťahy
Čo muži očakávajú od ženy po tridsiatke: Realita bez prikrášlenia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zahraničné
Domáce
Zahraničné
Domáce
Ďalšie zo Zoznamu