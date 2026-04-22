Fico mieri do Moskvy, susedia váhajú: Kaliňák skritizoval správanie Poliakov, označil ho za trápne tanečky

BRATISLAVA - Cesta premiéra Roberta Fica na oslavy Dňa víťazstva do Moskvy opäť vyvoláva v Európe poriadne vášne. Kým pobaltské štáty už slovenskému vládnemu špeciálu zatvorili dvere, Poľsko nad žiadosťou o prelet stále váha. To nenechalo chladným podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka. Ten postoj našich severných susedov označil za trápne divadlo.
Minister obrany Robert Kaliňák sa k aktuálnej situácii okolo preletu vládneho špeciálu vyjadril mimoriadne ostro. Podľa neho sú pochybnosti a vyhodnocovanie žiadosti zo strany Poľska úplne zbytočné.
„Sú to trápne tanečky,“ uviedol Kaliňák a pripomenul, že premiér už minulý rok musel letieť inou trasou práve kvôli podobným obštrukciám. Podľa neho ide skôr o snahu susedných krajín zbierať domáce politické body. „Je pravda, že vo vnútri majú tieto krajiny nejakú svoju vnútropolitickú tému, kedy sa snažia brúsiť nože voči všetkým. My sa na takéto veci nepozeráme,“ povedal minister obrany.
Pobaltská blokáda
Predseda slovenskej vlády sa plánuje v Moskve 9. mája zúčastniť na oslavách Dňa víťazstva. Fico v sobotu informoval, že povolenie na prelet do ruského hlavného mesta nedostane od Litvy a Lotyšska. Hovorkyňa litovského rezortu diplomacie Kristina Belikova však v pondelok popoludní uviedla, že takáto žiadosť zo strany SR neprišla.
Estónsko v nedeľu informovalo, že Ficovi prelet nepovolí. Podľa ministra zahraničných vecí Margusa Tsahknu totiž nesmie nikto využívať vzdušný priestor krajiny na posilňovanie vzťahov s Moskvou v čase, keď Rusko naďalej porušuje medzinárodné pravidlá a vedie agresívnu vojnu proti Ukrajine a ohrozuje bezpečnosť celej Európy.
Slovenský premiér pre nesúhlas pobaltských štátov už minulý rok letel vládnym špeciálom dlhšou, južnou trasou cez Maďarsko, Rumunsko a oblasť Čierneho mora. Predošlý rok okrem účasti na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny absolvoval v Moskve aj bilaterálne rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a lídrami ďalších krajín.