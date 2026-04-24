Pellegrini v Dubrovníku: Slovensko posilní spoluprácu na samite Trojmoria s podnikateľmi a lídrami regiónu

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini odcestuje v utorok (28. 4.) do chorvátskeho Dubrovníka, kde sa zúčastní na samite Iniciatívy Trojmoria. Súčasťou delegácie prezidenta v Chorvátsku bude aj ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Chovanec a viac ako 40 slovenských podnikateľov, ktorí sa zúčastnia na podnikateľskom fóre Iniciatívy Trojmoria. Informoval o tom odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.
Politická časť samitu Trojmoria sa uskutoční v utorok popoludní formou plenárneho zasadnutia hláv štátov a predsedov vlád účastníckych a partnerských krajín, na ktorom za Slovensko vystúpi aj Pellegrini. Diskusia lídrov sa zameria na témy digitálnej, energetickej či cestnej infraštruktúry.
Lídri riešia infraštruktúru a energetiku
Neoddeliteľnou súčasťou samitu bude podnikateľské fórum Iniciatívy Trojmoria, ktoré očakáva viac ako 1400 účastníkov spomedzi účastníckych aj partnerských štátov a ďalších krajín sveta. Program fóra pokrýva témy ako energetická bezpečnosť, rozvoj dopravnej infraštruktúry, digitálna konektivita, umelá inteligencia, financovanie strategických projektov či zapojenie súkromného kapitálu.
Silné podnikateľské fórum v regióne
Slovensko bude na biznis fóre podľa kancelárie prezidenta zastúpené silnou podnikateľskou delegáciou. „Bude to priestor pre nadväzovanie partnerstiev medzi podnikateľmi, vládami a finančnými inštitúciami a tiež rozvoj obchodných príležitostí v celom stredoeurópskom regióne,“ priblížili z KP SR. V stredu (29. 4.) dopoludnia sa v rámci fóra uskutoční aj panel lídrov, na ktorom vystúpia prezidenti a predsedovia vlád účastníckych krajín. Medzi rečníkmi bude aj Pellegrini.
Súčasťou pracovného programu hlavy štátu počas návštevy Chorvátska bude aj otvorenie honorárneho konzulátu Slovenskej republiky v Dubrovníku a slávnostné otvorenie kultúrno-edukačného centra Slovákov v Orebiči, ktoré prispeje k posilňovaniu krajanských väzieb a prezentácii slovenskej kultúry v regióne.
Trojmorie spája štáty a partnerov
Iniciatíva Trojmoria vznikla v roku 2015 na podnet prezidentky Chorvátska Kolindy Grabarovej-Kitarovičovej a poľského prezidenta Andrzeja Dudu. Prvý samit sa uskutočnil práve v Dubrovníku v auguste 2016. Iniciatíva predstavuje fórum 13 účastníckych štátov Európskej únie situovaných medzi Baltským, Jadranským a Čiernym morom: Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Okrem nich sa na iniciatíve podieľajú štyri pridružené krajiny - Ukrajina, Moldavsko, Albánsko a Čierna Hora - a šesť strategických partnerov: Spojené štáty americké, Nemecko, Európska komisia, Japonsko, Španielsko a Turecko.