Sobota25. apríl 2026, meniny má Marek, Marko, Markus, zajtra Jaroslava

Kuba prepustí tri Panamčanky: Zadržanie za nápisy s „podvratným obsahom“ končí

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PANAMA - Z desiatich občanov Panamy, ktorí boli vo februári zadržaní na Kube za údajné zhotovovanie protivládnych nápisov s „podvratným obsahom“, pôjdu na slobodu tri osoby. V piatok o tom informovali panamskí predstavitelia, píše o tom agentúra AFP.

Kuba „nariadila prepustenie a odchod z kubánskeho územia“ v prípade Evelyn Castrovej, Cinthie del Carmen Camarenovej a Abigail Sthefany Gudinovej, uviedli panamskí predstavitelia vo vyhlásení s tým, že rozhodnutie označili za „gesto ľudskosti a priateľstva“.

Pri zadržaní desiatich Panamčanov vo februári úrady v Havane uviedli, že podozriví „dostali pokyn prísť na Kubu a zhotovovať nápisy s podvratným obsahom“. K činu sa údajne priznali, pričom Kuba tvrdí, že za účasť im bola ponúknutá suma 1000 až 1500 dolárov na osobu.

Agentúra AFP pripomína, že Kuba je v stave vysokej pohotovosti vzhľadom na ekonomický tlak a opakované hrozby zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý varoval, že „na rade" je práve Havana.

Len niekoľko dní pred zadržaním Panamčanov kubánska pobrežná stráž zastrelila štyroch ľudí vrátane jedného občana USA na palube motorového člna registrovaného v USA. Podľa Havany sa plavidlo priblížilo na jednu námornú míľu od kubánskych brehov „na účel terorizmu“.

Viac o téme: PrepusteniePropagandaKubaPanama
Nahlásiť chybu

Ďalšie zo Zoznamu