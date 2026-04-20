Ostrý odkaz Trumpovi: Kancelár Merz a prezident Lula odmietajú útok na Kubu, žiadajú mierové riešenie

BERLÍN/HAVANA - Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok vyhlásil, že neexistuje žiadne zjavné opodstatnenie pre prípadný útok Spojených štátov na Kubu. Agentúra AFP uvádza, že reagoval na opakované hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa o zásahu voči tejto karibskej ostrovnej krajine.
Kuba nie je hrozbou
„Napriek všetkým vnútropolitickým problémom, ktoré má táto krajina so svojím komunistickým režimom, neexistuje žiadna zreteľná hrozba vychádzajúca z Kuby smerom k iným krajinám,“ povedal Merz na tlačovej konferencii po boku brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu.
Apel na mierovú diplomaciu
USA by mali podľa slov nemeckého kancelára vyriešiť svoje spory s Kubou „mierovou cestou a diplomatickými prostriedkami a nemali by zbytočne vyvolávať nový konflikt vo svete, ktorý spôsobí len ďalšie problémy“. „Schopnosť brániť sa neznamená právo vojensky zasahovať do iných štátov, keď ich politické systémy nezodpovedajú predstave druhých,“ dodal Merz.
AFP vysvetľuje, že Kuba sa pripravuje na možný útok už niekoľko mesiacov. Po zvrhnutí venezuelského prezidenta Nicolása Madura a vyvolaní vojny s Iránom Trump opakovane varoval, že „na rade“ je Havana. Ropnou blokádou ešte viac prehĺbil doteraz najhoršiu hospodársku a energetickú krízu na ostrove.
Lula kritizuje blokádu
Lula označil blokádu Havany zo strany Washingtonu za „globálnu hanbu“ uvalenú z „ideologických“ dôvodov. Po Merzovom boku vyjadril rozhodný nesúhlas s akoukoľvek inváziou USA na Kubu. „Som proti nedostatku rešpektu k územnej celistvosti štátov, som proti tomu, aby sa akákoľvek krajina na svete miešala do záležitostí iných a vyvíjala politický nátlak... Veľa dialógu, veľa diplomacie, veľa demokracie – to je to, čo chceme, aby sme vyriešili problémy sveta, a nie zbrane,“ poznamenal brazílsky prezident.