Trump pritvrdzuje voči Kube: Nové sankcie zasiahnu ľudí aj zahraničné banky

WASHINGTON – Americký prezident Donald Trump podpísal v piatok nariadenie o nových sankciách Spojených štátov voči Kube. Ich cieľom je široký rad osôb v ostrovnej krajine a zamerané budú aj na zahraničné banky, ktoré s nimi budú spolupracovať. Informovala o tom agentúra AFP.

Ide o najnovšie opatrenia Trumpovej vlády v rámci tlaku na Kubu, ktorá zažíva ekonomickú krízu po tom, ako jej USA zastavili prísun ropy z Venezuely. V prezidentskom nariadení sa uvádza, že sankcie budú uvalené na osoby pracujúce v rôznych sektoroch kubánskej ekonomiky – v energetike, obrane, kovopriemysle a baníctve, finančných službách, bezpečnostnom sektore „alebo každom inom sektore kubánskeho hospodárstva“, ktorý stanoví vláda USA.

Sankcionovaní budú aj kubánski predstavitelia, ktorí sa dopustili vážneho porušovania ľudských práv alebo korupcie. Ľudia na zozname nebudú môcť vstúpiť do Spojených štátov. Tie zavedú sankcie tiež voči zahraničným finančným inštitúciám, ktoré vykonajú transakcie s ľuďmi na novom zozname. Oznámenie prišlo napriek snahám o dialóg zo strany oboch krajín. Vysokopostavení predstavitelia USA navštívili Kubu s cieľom viesť rozhovory v apríli.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, syn kubánskych imigrantov a ostrý kritik Havany, opakovane požaduje významné zmeny na Kube. Trump dokonca hovoril o úvahách obsadenia Kuby, ktorá leží 145 kilometrov od Floridy a je vystavená obchodnému embargu USA takmer celý čas od komunistickej revolúcie z roku 1959.

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

