OLAF spúšťa vyšetrovanie Mandelsona pre väzby na Epsteina a citlivé európske informácie

BRUSEL - Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) začal vyšetrovať prípad bývalého britského veľvyslanca v USA a eurokomisára Petera Mandelsona. Dôvodom sú podozrenia v súvislosti s jeho väzbami na nebohého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, píše o tom agentúra Reuters.
OLAF potvrdzuje vyšetrovanie, detaily tají
„OLAF môže potvrdiť začatie vyšetrovania v prípade, na ktorý sa odvolávate. Keďže vyšetrovanie prebieha, OLAF nemôže vydať žiadne ďalšie vyjadrenia,“ reagoval úrad e-mailom na otázku Reuters. „Cieľom je chrániť dôvernosť prebiehajúcich a prípadných následných vyšetrovaní, prípadných následných súdnych konaní, osobných údajov a procesných práv,“ dodal.
Európska komisia (EK) koncom februára postúpila prípad Mandelsona Európskemu úradu pre boj proti podvodom. Zisťovala vtedy, či niekdajší eurokomisár pre obchod neporušil pravidlá Európskej únie. Predtým zverejnené dokumenty totižto naznačujú, že mal Epsteinovi poskytnúť informácie o balíku pomoci vo výške 500 miliárd eur na záchranu eura v roku 2010.
Bývalý eurokomisár čelí viacerým vyšetrovaniam
Mandelson pôsobil ako eurokomisár v rokoch 2004 až 2008. V súčasnosti čelí aj vyšetrovaniu v Británii, ktoré otriasa vládou premiéra Keira Starmera. Ten ho koncom roka 2024 vymenoval za veľvyslanca v Spojených štátoch.
Podľa zverejnených dokumentov mal Mandelson pomáhať Epsteinovi získavať informácie o pripravovanom záchrannom balíku pre eurozónu. V čase jeho prípravy pôsobil ako vysokopostavený britský minister, zatiaľ čo Epstein bol finančníkom.