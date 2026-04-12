TENTO súboj by trhal divácke rekordy: Biden junior vyzýva Trumpových synov na ZÁPAS v klietke! TOTO odkazuje fanúšikom

NEW YORK – Bojové športy v posledných rokoch naberajú na popularite. Medzi širokú verejnosť prenikli aj vďaka tomu, že sa proti sebe zvyknú postaviť mediálne osobnosti. V týchto dňoch sa už rysuje niečo veľké. Pokiaľ by to vyšlo, celé miliardy ľudí neodtrhnú oči od televízie.
Meno bývalého prezidenta USA sa spomenie medzi Američanmi už len zriedka, no jeho syn sa bude snažiť opäť dostať priezvisko Biden na piedestál. Hunter junior je zrejme v dobrej fyzickej forme, pretože úplne pokojne hovoril o možnom zápase v klietke, kde by sám zápasil.
S odpoveďou neváhal ani sekundu
Hunter Biden (56) už nepatrí medzi najmladších, no jeho posledné vyjadrenia zdvihli hovoria niečo iné. Známy influencer Andre Callaghan mu ponúkol zorganizovanie fyzického súboja. "Myslím, že sa skutočne snaží zorganizovať zápas v klietke, kde by som sa postavil Ericovi a Donovi Trumpovcom. Pokiaľ sa mu to podarí, idem do toho!" hovorí Hunter na sociálnej sieti.
Synovia amerického prezidenta Eric (48) a Donald Jr. (42) majú už cez štyridsať rokov. Nie je preto jasné, či výtvu od Huntera Bidena skutočne príjmu. Podľa zdroja by mal influencer využiť svoju šou Channel 5 Carnivals, kde jazdí americkými mestami. Callaghan sa pre USA Today vyjadril, že "zápas Biden vs. Trump zapadá do mozaiky boja medzi znepriatelenými rodinami politických rivalov".
Konflikt s prvou dámou
Manželka Donalda Trumpa, Melania, len minulý rok pohrozola Hunterovi Bidena, že na neho podá žalobu. Ten mal šíriť správy, s Donaldom ju zoznámil sexuálny predátor Jeffrey Epstein. Na zápase by napokon mohlo niečo byť. Samotný prezident Trump sa netají tým, že si rád pozrie zápasy v klietke. V júni dokonca plánuje na svoje okrúhle 80. narodeniny zorganizovať zápas priamo v Bielom dome.