ŠOKUJÚCE Mladík dostal v rodnej zemi trest smrti, utiekol na západ a s kamarátmi znásilnili ženu!

KÁHIRA/BRIGHTON – Násilník sa dopustil vo svojej vlasti ohavného činu, za ktorý sa udeľuje trest smrti. Podarilo sa mu ale zázrakom utiecť a skončil na v opačnom kúte Európy. Ani tam nezostal nič dlžný svojmu zvrátenému správaniu a opäť spáchal trestný čin.
V utorok 21. apríla sa začal na britskom súde v Hove súdny proces s tromi mužmi a žiadateľmi o azyl. Všetci traja sa podieľali na hromadnom znásilnení ženy na pláži v britskom Brightone. Tento brutálny útok si dokonca aj natočili. Incident sa odohral 4. októbra minulého roku. Informuje o tom The Sun.
Autorom videa mal byť Karin Al-Danasurt (20). Jeho kamaráti Ibrahim Alshafe (25) a Abdulla Ahmadi (26) sa správali k svojej obeti, ako ku kusu mäsa. Al-Danasurt a Alshafe pochádzali z Egypta a Ahmadi bol štátnym príslušníkom Iránu.
Znásilnenie na pláži
Mladá žena mala počas nočných hodín namierené do jedného z klubov na pri pláži. V tej chvíli ju traja muži napadli. Dvojica ju odtiahla za chatku na pláž, kde ju opakovane znásilnili. Obeť si nebola istá, či ju znásilnil aj tretí muž, ktorý všetko natáčal. Prokuratúra však bola zásadne proti tomu, aby sa v jeho prípade prihliadalo na poľahčujúcu okolnosť, pretože si mal byť veľmi dobre vedomý toho, čo sa deje.
Video, ktoré obdržal súd ako dôkazový materiál, odhalilo, že mladíci na ženu pľuli a hovorili je, že je "špinavá šľapka". Podľa výpovede ju po akte nechali na mieste. Opakovane upadala do bezvedomia a bola od krvi.
Al-Danasurt sa mal na súde brániť, že video robil ako dôkazový materiál a dvoch ďalších útočníkov vôbec nepoznal. Vo štvrtok 23. apríla boli všetci traja usvedčení zo znásilnenia. Všetkých troch usvedčili laboratórne testy DNA zo vzoriek, ktoré našli na tele obete, píše BBC.
Z Egypta ušiel pred trestom smrti
Pred samotným útokom na pláži mal však Al-Danasurt už na krku iný brutálny čin. V rodnom Egypte bol voči nemu vznesený trest smrti. Násilníkovi sa ale zázrakom podarilo ujsť a na člne sa spoločne s migrantmi preplavil až do Veľkej Británie.
Strašnú minulosť Al-Danasurta odhalila jeho žiadosť o azyl. Polícia počas vyšetrovania prehľadala jeho izbu v hoteli pre migrantov v meste Horsham.
Podľa svojich slov mal byť vo vlasti neprávom odsúdený za vraždu, za ktorú sa v Egypte udeľuje trest smrti. Súd vzniesol toto obvinenie ešte v októbri 2024. Trestanec následne opustil krajinu. V žiadosti o azyl potom tvrdil, že došlo k zámene identity a z vraždy vinil svojho brata.
Počas súdneho pojednávania o znásilnení v Brightone však sudcovia touto informáciou o Al-Danasurtovi nedisponovali. Obhajcovia im neposkytli všetky informácie svojho klienta.