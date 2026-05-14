Smutná správa: Vo veku 72 rokov zomrel básnik, prekladateľ a redaktor

BRATISLAVA - Vo veku 72 rokov zomrel vo štvrtok básnik, prekladateľ a redaktor Karol Chmel. Informovala priateľka rodiny zosnulého Eva Reiselová.
Chmel sa narodil 6. októbra 1953 vo Zvolene, vyštudoval gymnázium v Krupine, na Univerzite Komenského v Bratislave absolvoval odbor výchova a vzdelávanie dospelých. Pôsobil vo viacerých vydavateľstvách, literárnych časopisoch. Je autorom siedmich básnických zbierok. Do poézie vstúpil zbierkou Máš, čo nemáš už v roku 1985. Neskôr vyšli básnické zbierky Ovocnejší strom, Spray, modrá mentalita, O nástrojoch, náradí a iných veciach vypustených z ruky a ďalšie.
Patril k najvýraznejším osobnostiam prekladovej literatúry, bol oceňovaný doma i v zahraničí. Venoval sa poľskej, srbskej, chorvátskej a slovinskej literatúre - poézii i próze. Preložil viac ako sto kníh. Posledná rozlúčka s ním bude 22. mája v bratislavskom krematóriu.