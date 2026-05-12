Policajt ZABIL nevestu v deň ich svadby! TRAGÉDIA sa odohrala počas hostiny

CAMPINAS - Svadba má byť prejavom radosti a osláv. Spočiatku to tak vyzeralo aj s novomanželmi z Južnej Ameriky. Obrad prebehol bez následkov, no na hostine sa odohrala tragédia. Nevesta zomrela v svadobných šatách pred očami všetkých hostí aj troch vlastných detí. Vinníkom bol jej vlastný manžel.
Táto svadba zrejme vojde do dejín, bohužiaľ ale po negatívnej stránke. Po obrade prišla na rad svadobná hostina, no nasledovali komplikácie, ktoré vyvrcholili do tragédie a smrti mladej nevesty.
Na hostine vytiahol služobnú zbraň
Osudová dráma sa odohral v sobotu 9. mája v brazílskom meste Campinas. Informuje o tom web Need To Know s tým, že manžel a policajt Daniel Barbosa Marinho (55) napadol svoju nevestu pred zrakmi jej troch detí. Násilie malo byť vyvrcholením hádky, ktorá sa spustila počas svadobnej hostiny.
Uprostred chaosu prišlo k napadnutiu a nevesta Nájylla Duenas Nascimentová prišla o život. Deti 15, 12 a 8 sa snažili svadobčania rýchlo z miesta činu odvliecť preč. Marinho mal na svoju novú manželku vytiahnuť služobnú zbraň. Pred odchodom z miesta činu ešte vystrelil do vzduchu. K vražde prišlo v ich dome, kde sa konala hostina.
Po príchode záchranných zložiek už len skonštatovali smrť nevesty. Mala 34 rokov. Marinha zatkli po tom, ako sám kontaktoval políciu po tejto strašnej udalosti. Ako muž zákona pôsobil takmer 30 rokov. Prípad už prebrali vyšetrovatelia, pričom polícia vo vyhlásení uviedla, že bude nápomocná v plnom rozsahu.
Matka ju varovala
Nájyllana matka Rosilaine (49) dcéru často varovala, že Marinho sa správa veľmi agresívne, keď si vypije. Prezradila to aj miestnym médiám. Pre vážne telesné postihnutie sa nemohla zúčastniť svadobnej hostiny. O smrti sa dozvedela od svojej najmladšej dcéry. Mladá nevesta mala sľubnú budúcnosť. Študovala právo online a podľa matky bola veľmi cieľavedomá.
Pohreb prebehol dva dni po tragickej udalosti. Je zarážajúce, ako sa život môže zmeniť v priebehu jedného okamihu. Vrah a ženích Marinho zostáva naďalej vo väzbe.