Smutná správa: Vo veku 85 rokov zomrela feministická umelkyňa

VIEDEŇ - Rakúska umelkyňa a popredná osobnosť avantgardnej feministickej scény povojnovej Európy Valie Export zomrela vo veku 85 rokov, oznámila vo štvrtok jej nadácia. informuje správa agentúry Reuters a denník The Guardian.
Export sa narodila v roku 1940 v Linzi ako Waltraud Lehnerová. Po presťahovaní sa do Viedne v 60. rokoch 20. storočia začala používať alias Valie Export - Valie podľa svojej detskej prezývky a Export podľa značky cigariet Smart Export.
Umelkyňa sa vydala mladá a už ako tínedžerka mala dcéru. Tú vychovávala jej staršia sestra, pretože Export podľa vlastných slov nebola stvorená na to, aby bola ženou v domácnosti. Export sa na začiatku svojej kariéry preslávila čiastočnou nahotou na verejných priestranstvách, čím chcela spochybniť postoje k ženskému telu a miestu žien v spoločnosti. Jej provokatívna tvorba sa neskôr venovala konceptuálnemu umeniu, videoinštaláciám a filmu.