BRUTÁLNY ÚTOK Dievča (15) odmietlo dať mladíkovi svoje číslo: HODIL ju o zem a DUPOL po hlave! Utrpela otras mozgu

Mladík (14) v New Yorku hodil študentku o zem a dupol jej po hlave.
Mladík (14) v New Yorku hodil študentku o zem a dupol jej po hlave.
NEW YORK – V historickej štvrti New Yorku došlo k brutálnemu útoku. Priamo počas bieleho dňa napadol tínedžer mladú školáčku. Šokujúci je aj dôvodu samotného útoku. Všetko zachytil na videu jeho kamarát, ktorý sa na brutálnej scéne zabával.

Po sociálnych sieťach začalo kolovať brutálne video, ktoré sa odohralo v New Yorku počas bieleho dňa. V historickej štvrti časti Manhattanu (Harlem) na rohu East 107th Street a 3rd Avenue prechádzali cez prechod okolo 15:30 miestneho času dve študentky. Ako píše NY Post, cestu im náhle zatarasil mladík tmavej pleti oblečený celý v čiernom. Ešte aj tvár mal zakrytú čiernym rúškom. 

Chytil ju ako do zveráka 

Od jednej dievčiny si mal údajne vypýtať číslo na mobil. Okrem toho, že ho odmietla, obišla zaparkované auto a vybrala sa ďalej po chodníku. Chlapec sa vybral za ňou a začal kričať, "že ju hneď zmláti". Keď sa nepozerala, chytil ju zozadu ako do zveráka, zdvihol do vzduchu a hodil o zem. 

Dievča bolo po páde viditeľne otrasené. Vôbec sa nehýbalo, len začalo trochu mávať jednou rukou vo vzduchu. Mladík sa nad ňu mierne sklonil a celou silou jej dupol na hlavu. Potom sa otočil a odišiel, akoby sa nič nestalo. Jeho kamarát, ktorý to celé natáčal, sa celý čas zabával a dokonca sa začal nahlas smiať, keď dievča dostalo ranu do hlavy. 

Utrpela otras mozgu, mladíka zatkli 

Útočník tmavej pleti mal mať podľa amerického denníka len 14 rokov. Dievča, ktoré napadol, má 15. Už z videa bolo zrejmé, že utrpelo vážnejšie zranenie. Denník neskôr priblížil, že dostalo otras mozgu.

Privolaní záchranári ju na mieste stabilizovali a následne previezli do nemocnice v Harleme. Útočníka napokon vystopovali a zatkli. Obvinili ho z napadnutia a ťažkého ublíženia na zdraví. Čaká ho súdne pojednávanie za prítomnosti rodičov. Polícia jeho totožnosť pre nízky vek nezverejnila. 

