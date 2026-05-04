ZÁHADNÉ zmiznutie a smrť Cindy (†35): U sestry nechala všetky doklady aj dieťa! Odhalenie po 30 rokoch všetkých ŠOKOVALO!

SACRAMENTO – Americká polícia riešila dlhé roky prípad, ktorý sa nedal objasniť. Aj keď mala dôkazy, že išlo o vraždu, neznámemu útočníkovi sa darilo viac ako 30 rokov pred zákonom skrývať. Len nedávno však prišlo odhalenie.
Písal sa roku 1991. Cindy Wannerová (35) zo Sacramenta (Kalifornia, USA) išla pomôcť sestre upratať dom. Keď ale prišli príbuzní, Cindy nikde nebolo. Všetky jej veci ale zostali v dome. Dokonca tam našli aj jej 11- mesačné dieťa. Bolo úplne samo a pripútané v detskej stoličke. Vyzeralo to tak, že Cindy si len na chvíľu niekam odbehla. Keď sa ale niekoľko dní neobjavila, vyhlásili pátranie. Píše o tom CNN.
Vrah sa vyparil, testy DNA ho odhalili
Po troch týždňoch prišli tie najhoršie správy. Cindy našli bez známok života asi 64 km od domu jej sestry v Granite Bay. Vyšetrovanie ale zastalo na mŕtvom bode. Evidentne išlo o únos a následnú vraždu, no identita páchateľa zostávala dlhé roky neobjasnená. Odhalenie prišlo po viac ako 30 rokoch. Nová technológia na zisťovanie DNA priniesla, ako uviedli samotní vyšetrovatelia, "posledný dôkaz".
Forézni experti objavili zhodu v DNA testoch a identifikovali istého Jamesa Lawheada Jr. Potrebovali ho však zadržať a to bol problém. Podľa oficiálnych údajov sa totiž hľadaný muž v roku 2005 zmizol bez stopy.
"Preverovali sme všetky scenáre, či stále žije pod falošnou identitou, či opustil krajinu, alebo či už nezomrel," povedal médiám začiatkom tohto týždňa na tlačovej konferencii šerif okresu Placer Wayne Woo.
Pod iným menom
Do pátrania po sa zapojilo aj policajné oddelenie v Scottsdale, ktoré využilo systém na rozpoznávanie tváre. Zhoda prišla, ale daná osoba bola dohľadateľná pod menom Vincent Reynolds. Býval v Bullhead City na hranici s Nevadou a viac ako 950 km od okresu Placer. Zatkli ho dňa 24. apríla na príjazdovej ceste. Následne prehľadali jeho dom. Našli strelné zbrane, zásobníky s ostrým strelivom aj hotovosť 15-tisíc dolárov.
Lawhead teraz čelí obvineniu z únosu a vraždy. Do okresu Placer ho vydali vo štvrtok 30. apríla. "Toto zatknutie je silnou pripomienkou toho, že čas nezmaže zodpovednosť za spáchané činy," uviedol vo vyhlásení okresný prokurátor Morgan Gire.
Zatkli aj jeho sestru
Susedia Lawheada/Reynoldsa boli šokovaní, keď sa dozvedeli, že v skutočnosti to bol niekto úplne iný. Dom mala navyše vlastniť jeho sestra Terry (71), ktorá úradom ešte predtým počas vyšetrovania povedala, že o bratovi nepočula viac ako 20 rokov. Zatkli ju ako spolupáchateľku.
Detektívi sa snažia vystopovať Lawheadov pohyb za posledných 20 rokov, a to aj v štátoch ako Washington, Oregon a Arizona. Vyšetrujú, či je spojený aj s inými zločinmi.