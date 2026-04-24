K Zemi sa rúti obrovský asteroid: Vedci vedia termín! Zrazí sa s našou planétou?

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/ESA)
WASHINGTON - Vedci potvrdili presný termín výnimočného kozmického úkazu. Obrovský asteroid Apofis preletí okolo Zeme v nezvyčajne malej vzdialenosti, bližšie než niektoré družice.

„Boh chaosu“ mieri k Zemi

Americká agentúra NASA oznámila detailné informácie o prelete asteroidu (99942) Apophis, ktorý dostal prezývku „Boh chaosu“. Názov odkazuje na staroegyptské božstvo spájané so skazou, no tentoraz ide skôr o fascinujúci než hrozivý jav.

K Zemi sa priblíži v piatok 13. apríla 2029 – dátum, ktorý mnohí považujú za nešťastný. Asteroid však bude možné sledovať voľným okom priamo na nočnej oblohe.

Nezvyčajne tesné priblíženie

Apofis preletí približne vo vzdialenosti 32 000 kilometrov od zemského povrchu, čo je menej než obežná dráha niektorých umelých družíc.

Pre porovnanie – ide o vzdialenosť takmer 12-krát menšiu, než je priemerná vzdialenosť medzi Zemou a Mesiacom.

Podľa vedcov pôjde o najbližšie zaznamenané priblíženie objektu takejto veľkosti v modernej histórii.

Obavy z minulosti sa rozplynuli

Keď bol asteroid objavený v roku 2004, vedci zvažovali scenár možnej kolízie so Zemou – a to v rokoch 2029, 2036 alebo 2068. Pôvodné výpočty dokonca pripúšťali pravdepodobnosť nárazu na úrovni 2,7 percenta.

Postupne sa však vďaka presnejším meraniam trajektórie tieto obavy vyvrátili. Kľúčovú úlohu zohrali radarové pozorovania z roku 2021, ktoré definitívne vylúčili riziko zrážky minimálne na najbližšie storočie.

Jedinečná príležitosť pre vedcov

Blízky prelet Apofisu predstavuje výnimočnú príležitosť pre vedcov z celého sveta. Takto veľké teleso sa tak blízko k Zemi dostáva len mimoriadne zriedkavo.

„Pôjde o najbližšie priblíženie objektu tejto veľkosti, aké v súčasnosti poznáme. Asteroid bude niekoľko hodín viditeľný voľným okom a gravitačné pôsobenie Zeme pravdepodobne ovplyvní jeho rotáciu,“ uviedla NASA.

Tvar aj rozmery prekvapujú

Podľa doterajších pozorovaní má Apofis nepravidelný tvar pripomínajúci arašid. Jeho dĺžka dosahuje približne 375 metrov, čo je viac než výška Eiffelovej veže (asi 330 metrov).

Zem sleduje tisíce objektov

NASA v súčasnosti monitoruje približne 2000 asteroidov, komét a ďalších telies, ktoré sa môžu priblížiť k Zemi. Väčšina z nich nepredstavuje žiadne riziko, keďže nezasahujú do atmosféry.

Len výnimočne dochádza k stretu s veľkým telesom. Posledný katastrofický dopad podobného rozsahu sa odohral pred približne 66 miliónmi rokov, keď asteroid prispel k vyhynutiu dinosaurov.

