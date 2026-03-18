Sekundy hrôzy v priamom prenose: Nad mestom explodoval 7-tonový asteroid, nárazová vlna triasla domami!

OHIO - Pokojné utorkové ráno sa v priebehu sekúnd zmenilo na scénu ako vystrihnutú z hollywoodskeho trháku. Nad viacerými štátmi USA a časťou Kanady sa rozžiarila oslepujúca ohnivá guľa, ktorú sprevádzal ohlušujúci výbuch. Do zemskej atmosféry totiž vletel masívny, sedemtonový asteroid, ktorého fragmentácia vyvolala tlakovú vlnu silnú natoľko, že roztriasla domy v širokom okolí.
Vesmírny objekt s priemerom takmer dva metre vletel do atmosféry v utorok ráno, krátko pred deviatou hodinou miestneho času. Podľa údajov NASA sa rútil závratnou rýchlosťou približne 72 400 km/h. Hoci išlo o relatívne malé teleso, jeho hmotnosť sa odhaduje na neuveriteľných sedem ton.
Ohnivé divadlo, známe ako bolid, bolo také jasné, že ho svedkovia hlásili až z desiatich štátov USA, Washingtonu D.C. aj z kanadského Ontária. Prístroje Národnej meteorologickej služby dokonca zachytili tento úkaz ako výrazný zelený záblesk na oblohe nad Clevelandom. Informuje o tom stanica CBS News.
Výbuch, ktorý triasol budovami
To, čo obyvateľov Ohia, New Yorku a Pensylvánie vystrašilo najviac, nebolo len svetlo, ale mohutný sonický tresk. NASA potvrdila, že keď sa asteroid v atmosfére rozpadol, uvoľnil energiu ekvivalentnú 250 tonám TNT.
Tlakovú vlnu pocítili aj zamestnanci meteorologickej stanice v Clevelande, kde sa pod náporom energie roztriasla celá konštrukcia budovy. Seizmografy v zasiahnutých oblastiach zaznamenali otrasy zeme, ktoré si mnohí ľudia v prvej chvíli pomýlili s výbuchom továrne alebo zemetrasením.
Fragmenty dopadli na zem
Analýza dát ukázala, že asteroid sa začal prejavovať približne 80 kilometrov nad jazerom Erie. Svoju vesmírnu púť ukončil nad oblasťou Valley City v Ohiu, kde sa definitívne rozpadol. Odborníci predpokladajú, že hoci väčšina telesa zhorela, malé úlomky mohli dopadnúť na zemský povrch.
„Niektoré fragmenty, tie najmenšie kúsky, sa skutočne dostali až na zem,“ potvrdil Bill Cooke, vedúci oddelenia NASA pre výskum meteoroidov. Podľa Cooka bol objekt príliš malý na to, aby ho teleskopy dokázali vopred sledovať. Vedci nateraz nevedia určiť, či išlo o samostatný malý asteroid z hlavného pásu, alebo o úlomok z oveľa väčšieho vesmírneho telesa.
Tento incident nie je v poslednom čase ojedinelý. Len v polovici februára zachytili domové kamery v Ohiu podobný prelet meteoru a ďalšia ohnivá guľa bola spozorovaná 15. marca.