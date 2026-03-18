Hrozila VESMÍRNA KATASTROFA? Obávaný asteroid mal zasiahnuť Mesiac, nové zábery z teleskopu Jamesa Webba všetko zmenili!

Odhad trajektórie asteroidu 2024 YR4 v minulosti naznačoval, že by mohol smerovať k Mesiacu, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri podpore života na Zemi. Nové pozorovania z vesmírneho teleskopu Jamesa Webba však priniesli iné, a najmä dobré správy. Odborníci z Centra pre štúdium blízkozemských objektov NASA (Národná agentúra pre letectvo a vesmír) spresnili výpočty a potvrdili, že 22. decembra 2032 do Mesiaca nenarazí. Namiesto toho by mal preletieť približne 21 200 kilometrov nad jeho povrchom, informuje portál LadBible.
Je tu šanca, že dôjde k zrážke?
Nové údaje pritom nezmenili samotnú dráhu asteroidu a iba zlepšili presnosť meraní, vďaka čomu je možné presnejšie predpovedať jeho polohu. Tím vedený Laboratóriom aplikovanej fyziky Univerzity Johns Hopkins sa zameral na využitie teleskopu Webb. Asteroid 2024 YR4 bol po prvý raz objavený koncom roka 2024 systémom Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) v Čile. Prvé sledovania naznačovali malú možnosť, že by mohol zasiahnuť Zem, čo pritiahlo pozornosť vedcov. Dnes už vieme, že nemá žiadnu šancu zraziť sa ani s našou planétou a ani s Mesiacom.
Emeritný profesor astronómie na Durhamskej univerzite, Martin Ward uviedol: „Spôsob, akým sa tieto percentá pravdepodobnosti zrážky počítajú, je založený na extrapoláciách trajektórie asteroidu a polohy Zeme v čase, keď asteroid dorazí. S pribúdajúcimi údajmi sa tieto výpočty postupne spresňujú. Predstavte si to ako kruh na oblohe (oveľa väčší než samotný asteroid). Smer budúceho pohybu spolu s polohou Zeme môže viesť ľubovoľnú čiaru z tohto kruhu smerom k Zemi. Väčšina takýchto čiar Zem minie, no niektoré by ju mohli zasiahnuť.“
Je to veľmi náročné predpovedať
Doktor Darren Baskill z Univerzity v Sussexe vysvetlil, prečo je predpovedanie výsledkov vo vesmíre veľmi náročné. „Asteroid preletí okolo Zeme vo vzdialenosti menšej ako obežná dráha Mesiaca zvyčajne približne raz za mesiac, čo je z kozmického hľadiska veľmi blízko. Naposledy sa to stalo 4. februára 2025, keď okolo nás preletel asteroid s priemerom 26 metrov. Sledovať približujúci sa asteroid je ako sledovať dlhý úder v biliarde. Neviete, či guľa skončí v diere, až do úplne poslednej chvíle, a vždy existuje šanca, že narazí do okraja a minie. Aj preto je okolo asteroidu toľko neistoty. Samozrejme, vzdialenosti v astronómii sú oveľa, oveľa väčšie a preto sú presné dlhodobé predpovede veľmi náročné.“