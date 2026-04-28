Republikáni si uťahujú z demokratky: VIDEO Internet zaplavilo video z jej prejavu! Urobila detskú chybu

WASHINGTON - Americká kongresmanka Ilhan Omarová sa stala terčom posmeškov po virálnom videu, na ktorom mala pri prejave nesprávne prečítať označenie druhej svetovej vojny.
Sociálne siete v USA zaplavilo video s Ilhan Omarovou, z ktorého si začali robiť posmešky republikánski komentátori aj konzervatívni influenceri.
Demokratická poslankyňa počas prejavu hovorila o zákone Alien Enemies Act, ktorý Spojené štáty využili počas druhej svetovej vojny proti prisťahovalcom z nepriateľských krajín.
Práve pri tejto pasáži sa podľa kritikov preriekla. Označenie „World War II“ totiž údajne prečítala ako „World War Eleven“ namiesto „World War Two“, teda druhej svetovej vojny.
Video sa následne začalo masovo šíriť na sociálnych sieťach a okamžite vyvolalo množstvo reakcií.
Konzervatívci sa bavili
Republikánski podporovatelia aj viaceré pravicové účty začali Omarovú zosmiešňovať a označovali incident za dôkaz nekompetentnosti demokratických politikov.
„A toto sú ľudia, ktorí si myslia, že hlúpi ste vy,“ písalo sa v jednom z virálnych príspevkov zdieľajúcich video.
Omarová patrí medzi známe tváre demokratov
Ilhan Omarová zastupuje štát Minnesota a patrí medzi najvýraznejšie progresívne političky Demokratickej strany. V minulosti sa viackrát dostala do konfliktov s republikánmi aj s prezidentom Donaldom Trumpom.
Nie je pritom jasné, či išlo o obyčajné preriek nutie, zlú výslovnosť alebo chybu pri čítaní prejavu. To však nezabránilo tomu, aby sa video stalo ďalším virálnym hitom amerických politických sporov.