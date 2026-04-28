Šokujúce odhalenie čítačky z pier: Trump adresoval Karolovi desivé varovanie! A nechcel s tým prestať

WASHINGTON - Stretnutie v Bielom dome sprevádzali napäté momenty. Odborníčka na čítanie z pier tvrdí, že Donald Trump britskému kráľovi Karolovi III. šepkal znepokojivé slová o Vladimirovi Putinovi a vojne.
Donald Trump privítal v Bielom dome britského monarchu Karola III. a kráľovnú Camillu počas ich štátnej návštevy Spojených štátov. Oficiálnu ceremóniu však podľa britských médií sprevádzala nezvyčajne napätá konverzácia.
O rozruch sa postarala expertka na čítanie z pier Nicola Hicklingová, ktorá pre Daily Mail analyzovala krátku výmenu slov medzi americkým prezidentom a britským kráľom.
Trump vraj spomenul streľbu
Podľa jej analýzy začal Trump rozhovor odkazom na víkendový incident počas White House Correspondents' Dinner, kde došlo k streľbe. „Tá streľba…,“ mal prezident zašepkať Karolovi III.
Britský monarcha podľa expertky reagoval zdržanlivo a pôsobil nesvoj. „Nechcem tu stáť príliš dlho,“ mal odpovedať. Následne vraj dodal, že má pocit, akoby tam ani nemal byť.
Kráľ pôsobil nervózne
Trump sa následne údajne spýtal na jeho stav a poznamenal, že situácia „nie je dobrá“. Zároveň mal povedať: „Nebol som sa pripravený, ale teraz som pripravený.“
Podľa britských médií bolo z Karola III. cítiť nepohodlie, najmä vzhľadom na bezpečnostnú situáciu počas ceremónie na južnom trávniku Bieleho domu.
Téma sa stočila na Putina
Napätie ešte vzrástlo vo chvíli, keď Trump začal hovoriť o Vladimírovi Putinovi. „Práve teraz hovorím s Putinom. Chce vojnu,“ mal podľa odborníčky prezident USA povedať britskému kráľovi.
Karol III. sa vraj pokúsil citlivú tému odložiť s tým, že sa k nej vrátia neskôr. Trump však pokračoval.
„Mám pocit, že ak urobí to, čo povedal, vyhladí obyvateľstvo,“ mal dodať americký prezident. Britský monarcha následne debatu opäť ukončil stručnou odpoveďou: „Niekedy inokedy.“
Napokon prišla odľahčenejšia téma
Po nepríjemných momentoch sa Trump rozhodol atmosféru uvoľniť. Reč presmeroval na svoj plánovaný projekt reprezentačnej sály v Bielom dome.
Prezident vraj kráľovi ponúkol, že mu novú sálu ukáže, na čo Karol III. reagoval s ľahkým úsmevom. Následne sa obe delegácie presunuli na čaj do Green Roomu v Bielom dome.