Tvrdý spor o pravdu v zdravotníctve: Kto berie viac peňazí? Dáta idú TVRDO proti Visolajskému

BRATISLAVA – Kto je v slovenskom zdravotníctve zvýhodnený? Odpoveď priniesli nové dáta – a tie zásadne spochybňujú tvrdenia šéfa lekárskych odborárov Petra Visolajského.
Podľa portálu ozdravme.sk sa Visolajského stanoviská nestretávajú s realitou a bránia sa dátami.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) analyzoval financovanie nemocníc za roky 2024 a 2025. Výsledok je podľa autorov jednoznačný: štátne nemocnice nedostávajú menej, ale naopak viac peňazí ako súkromné.
Štát berie viac než súkromníci
Z dát vyplýva, že verejné nemocnice dostali výrazne vyššie financovanie nad tzv. referenčnú sadzbu:
- štátne nemocnice: +161 miliónov eur
- súkromné nemocnice: +55 miliónov eur
To znamená, že verejný sektor získal takmer trojnásobok dodatočných peňazí oproti súkromnému.
Najväčší „bonus“ pritom vraj smeroval do univerzitných nemocníc – tie dostali až o 94 miliónov eur viac, než by zodpovedalo štandardnej sadzbe.
Najdrahšie výkony má štát
Rozdiely sú výrazné aj pri platbách za hospitalizácie:
- univerzitné nemocnice: približne 4 002 € za výkon
- súkromné (Penta, AGEL): okolo 3 300 – 3 400 €
- fakultné nemocnice: približne 3 250 €
Inými slovami, štátne univerzitné nemocnice dostávajú za rovnaký výkon o 17 až 30 % viac ako ostatné zariadenia.
Súkromníci zaostávajú
V porovnaní so štátom sú na tom súkromné nemocnice podstatne skromnejšie. Skupiny ako Penta či AGEL sa pohybujú na úrovni približne 8 až 12 % nad referenčnou sadzbou, teda výrazne menej než štátne zariadenia.
Rozdiel je tak podľa dát priepastný – štátne nemocnice dostávajú približne dvojnásobné „bonusy“.
Paradox v podobe väčších peňazí, no značnej straty
Najväčším prekvapením je však iný fakt. Napriek vyššiemu financovaniu sú štátne nemocnice dlhodobo v strate.
Podľa autorov analýzy to spochybňuje argument, že problémom systému je nedostatok peňazí. Ak by to tak bolo, vyššie platby by situáciu vyriešili – no nestalo sa.
Peniaze tečú najmä do univerzitných nemocníc
Celkovo mali štátne nemocnice dostať takmer 150 miliónov eur navyše oproti referenčným sadzbám. Z toho až približne 94 miliónov eur skončilo v univerzitných nemocniciach, ktoré tak pohltili väčšinu dodatočných zdrojov.
Naopak, fakultné nemocnice sa pohybujú len tesne nad štandardom – približne o 0,7 %.
Spor sa vyostruje
Celá situácia tak ešte viac vyostruje spor medzi odborármi a časťou odborníkov či analytikov.
Zatiaľ čo Visolajský dlhodobo kritizuje systém a upozorňuje na údajné zvýhodňovanie súkromníkov, aktuálne dáta podľa autorov ukazujú presný opak.
Debata o tom, kto je v slovenskom zdravotníctve „zvýhodnený“, sa tak opäť otvára. Jedna strana hovorí o nespravodlivosti, druhá operuje číslami, ktoré ju majú vyvracať. Isté je len jedno – konflikt sa zďaleka nekončí.