Krvavé násilie v Kolumbii: Pri ozbrojenom útoku na juhozápade krajiny zahynulo šesť osôb

BOGOTA - Najmenej šesť ľudí zahynulo a niekoľko ďalších utrpelo zranenia pri štvrtkovom útoku vo vidieckej oblasti v juhozápadnej Kolumbii, kde pôsobia ozbrojené skupiny, uviedli úrady, podľa ktorých aktuálne neexistujú jasné stpy vedúce k útočníkom. Informuje o tom agentúra AFP.

Útok v regióne Cauca

Kolumbia zažíva najhoršiu vlnu násilia za posledných desať rokov, pričom k pravidelným útokom gerilových skupín a iných frakcií dochádza najmä v odľahlých regiónoch krajiny. Osoby vyzbrojené „zbraňami krátkeho a dlhého dosahu“ spustili paľbu na nehnuteľnosť neďaleko mesta Popayán v departemente Cauca, uviedol v tlačovom vyhlásení mestský tajomník Felipe Acosta. Útočníci „zabili jednu osobu, ktorú našli vonku, a päť ďalších, ktoré našli vo vnútri“ nehnuteľnosti, dodal Acosta.

Útok si vyžiadal neznámy počet „vážne zranených“ ľudí, uviedol starosta Popayánu Juan Carlos Muňoz v príspevku na platforme X. O tento konfliktom zmietaný región, kde sa pestuje koka - hlavná zložka kokaínu -, bojujú rebeli z dnes už rozpustenej povstaleckej organizácie Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC).

Rekord masových vrážd

Podľa Inštitútu pre rozvojové a mierové štúdie (Indepaz) tak počet masových vrážd zaznamenaných v krajine v tomto roku stúpol na 36. Ide pritom o rekordný počet odvtedy, čo sa FARC v mierovej dohode z roku 2016 zaviazala zložiť zbrane.

Kolumbijský prezident Gustavo Petro nastúpil do úradu v roku 2022 s cieľom dosiahnuť mierové dohody s drogovými skupinami bojujúcimi o kontrolu nad lukratívnym obchodom s kokaínom v Kolumbii. Avšak štyri mesiace pred koncom jeho funkčného obdobia v tomto smere nedosiahol žiadny významný pokrok, konštatuje AFP. Podľa kritikov takýto prístup umožňuje kartelom a gerilovým skupinám silnieť, zaberať nové územie a produkovať rekordné množstvo kokaínu.

Súvisiace články

Deťom už nedokázali v
Obrovská rodinná tragédia: Malé deti zomreli pri hre na schovávačku! HROZNÉ, kde uviazli
Zahraničné
Bolívia a americké protidrogové
Bolívia a americké protidrogové orgány obnovili vzájomnú spoluprácu
Zahraničné
Letecká katastrofa! Pri havárii
Letecká katastrofa! Pri havárii armádneho lietadla zomrelo najmenej 66 ľudí
Zahraničné
V Kolumbii havarovalo armádne
Tragédia v Kolumbii: Pri havárii lietadla mohli zahynúť desiatky vojakov
Zahraničné

Veľkolepý comeback: Bičan po viac ako troch rokoch naspäť v STVR! Ktorá relácia mu otvorila dvere?
Hrobka Tádž Mahal je symbolom večnej lásky. Cestovateľ Martin Navrátil vám ale zloží ružové okuliare
Ferenčák Šutaja Eštoka ostro skritizoval za zásah polície v jeho dome, kde vraj prišli za matkou primátora Kežmarku
Brutálne zábery z nehody
Brutálne zábery z nehody v Nových Zámkoch! Vodič zrazil 11-ročného chlapca! VIDEO nie je vhodné pre citlivé povahy
Tomáš Drucker.
Deti nepatria na ulicu, ale do školy: Tam je budúcnosť, zdôraznil Drucker
Polícia obvinila muža, ktorý
Polícia obvinila muža, ktorý jazdil opitý a pri Poprade narazil do stromu
NBÚ varuje: Hackeri útočia na internetové routre na Slovensku – ohrozené sú citlivé údaje aj infraštruktúra
Na snímke príslušníci libanonskej
Izrael útočil na juh Libanonu: Hizballáh vypustil rakety na Ašdod
Pápež Lev XIV.
Pentagón popiera, že by veľvyslancovi Vatikánu v USA vyčítal výroky pápeža
Námestník ruského ministra zahraničných
Riabkov v Havane: Rusko a Kuba prehlbujú spoluprácu v čase napätia s USA
Veľkolepý comeback: Bičan po
Jennie Garth
FOTO Slnko v sieti
Herec Michael Patrick umrel
NAJDRAHŠIA stavebnica sveta? Dvojica
Uniknite davom: Tieto magické
Sme na ceste k
Scéna ako z NAJHORŠIEHO
Byť rodičom je stále
Pláž Dubovica na ostrove
Pomoc, ktorá vám všetko
Máte peniaze na účte? Odborníci upozorňujú, že môžete prichádzať o stovky eur
Mega tunel pod Karpatmi ožíva: Ráž prezradil, čo sa chystá v lesoch pri Bratislave! (foto)
Zarobíte 500 eur a štátu neodvediete takmer nič? Črtá sa veľká zmena pre študentov, dôchodcov aj rodičov!
Paradox v čase globálnej krízy: Turizmus prekvapivo rastie, hrozba však číha v účtovníctve firiem!
Štát pritvrdí pri lacných energiách: V zmluvách budete musieť priznať všetko, inak hrozia pokuty!
Maka mrzí jeho koniec v reprezentačnom drese: Calzona so mnou zaobchádzal ako s handrou
VIDEO Slafkovský v súboji Slovákov pokoril dva míľniky: Duel ako remeň rozhodol minútu pred koncom
Smutné správy z nemocnice: Dárius Rusnák bol v kritickom stave, amputovali mu časť nohy
Prestúpi Neymar do inej súťaže? Najdrahšieho hráča histórie lanári tento tím
TEST: Volkswagen T7 California - pojazdný domček ideálnych rozmerov a schopností
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
Šéf LinkedInu radí: V týchto 5 veciach vás umelá inteligencia nikdy nenahradí!
10 najnebezpečnejších povolaní v USA: Kde ľuďom hrozí reálne riziko smrti?
Prečo by ste mali prestať dávať prácu na prvé miesto: Šokujúca pravda o vašom zdraví a šťastí
Kariéra EXPO v Žiline v plnom prúde: AI zručnosti aj rady od expertov. Toto ešte dnes stihnete!
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
Mrkvová torta s polevou
Poznáme zoznam Wi-Fi routerov, ktoré zneužívali ruskí hackeri na krádež prihlasovacích údajov: Pre tieto modely existuje oprava, musíš si ju ale stiahnuť ručne
Je tvoj Galaxy na zozname? Tieto Samsung telefóny dostávajú podporu AirDropu cez Quick Share
Američanom zmizlo lietadlo nad Perzským zálivom: dron MQ-4C Triton prudko klesal po núdzovom signáli
Čína ukázala, že jej plánovaná vesmírna solárna elektráreň má aj vojenské využitie. Konšpirátori ju nazývajú „laser smrti“
Medzi stromami dom ani nevidieť, no škoda sa nepozrieť bližšie. Stačí tu vyjsť na terasu a ste uprostred nádherného lesa
Mesto, čo sídli v budove, aj obec, odkiaľ sa dá spadnúť do priepasti. 6 fascinujúcich miest, kde ľudia skutočne bývajú
Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur
5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
Stačí len umyť sklá? Skrytá údržba okien, bez ktorej riskujete vysoké účty za kúrenie
Staň sa gulášmajstrom! 5 najčastejších chýb, ktorých sa dopúšťame pri príprave gulášu
Režete stromy v apríli? Pozor, pri týchto druhoch im môžete viac ublížiť ako pomôcť
Trháte jarné listy jahôd rukou? Možno si práve ničíte celú tohtoročnú úrodu
Brad Pitt je po rokoch opäť bezhlavo zamilovaný: Fanúšikovia si všimli detail, ktorý prezradil viac, než chcel
Brutálne zábery z nehody
Policajti zasahovali u chorej
V maďarských mestách sa
Sklad v Kalifornii podpálil
