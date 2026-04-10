Krvavé násilie v Kolumbii: Pri ozbrojenom útoku na juhozápade krajiny zahynulo šesť osôb

BOGOTA - Najmenej šesť ľudí zahynulo a niekoľko ďalších utrpelo zranenia pri štvrtkovom útoku vo vidieckej oblasti v juhozápadnej Kolumbii, kde pôsobia ozbrojené skupiny, uviedli úrady, podľa ktorých aktuálne neexistujú jasné stpy vedúce k útočníkom. Informuje o tom agentúra AFP.
Útok v regióne Cauca
Kolumbia zažíva najhoršiu vlnu násilia za posledných desať rokov, pričom k pravidelným útokom gerilových skupín a iných frakcií dochádza najmä v odľahlých regiónoch krajiny. Osoby vyzbrojené „zbraňami krátkeho a dlhého dosahu“ spustili paľbu na nehnuteľnosť neďaleko mesta Popayán v departemente Cauca, uviedol v tlačovom vyhlásení mestský tajomník Felipe Acosta. Útočníci „zabili jednu osobu, ktorú našli vonku, a päť ďalších, ktoré našli vo vnútri“ nehnuteľnosti, dodal Acosta.
Útok si vyžiadal neznámy počet „vážne zranených“ ľudí, uviedol starosta Popayánu Juan Carlos Muňoz v príspevku na platforme X. O tento konfliktom zmietaný región, kde sa pestuje koka - hlavná zložka kokaínu -, bojujú rebeli z dnes už rozpustenej povstaleckej organizácie Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC).
Rekord masových vrážd
Podľa Inštitútu pre rozvojové a mierové štúdie (Indepaz) tak počet masových vrážd zaznamenaných v krajine v tomto roku stúpol na 36. Ide pritom o rekordný počet odvtedy, čo sa FARC v mierovej dohode z roku 2016 zaviazala zložiť zbrane.
Kolumbijský prezident Gustavo Petro nastúpil do úradu v roku 2022 s cieľom dosiahnuť mierové dohody s drogovými skupinami bojujúcimi o kontrolu nad lukratívnym obchodom s kokaínom v Kolumbii. Avšak štyri mesiace pred koncom jeho funkčného obdobia v tomto smere nedosiahol žiadny významný pokrok, konštatuje AFP. Podľa kritikov takýto prístup umožňuje kartelom a gerilovým skupinám silnieť, zaberať nové územie a produkovať rekordné množstvo kokaínu.