ONLINE Prímerie s Iránom bez časového limitu? Trump čaká na krok Teheránu: Rokovania môžu začať v piatok

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump doposiaľ nestanovil presný termín, do ktorého musí Irán predložiť mierový návrh, uviedla v stredu hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Informuje o tom agentúra AFP, televízie BBC a Sky News. Situáciu sledujeme online.
6:07 Druhé kolo rozhovorov medzi USA a Iránom by sa mohlo konať už čoskoro - možno už tento piatok. Informoval o tom denník New York Post (NYP), ktorému to oznámili pakistanské zdroje a naznačil americký prezident Donald Trump. Ten zatiaľ nestanovil časový limit predĺženia prímeria s Iránom, uviedol Biely dom. Potvrdil tak skoršiu informáciu agentúry Reuters. Podľa zdrojov CNN však Trump plánuje dať Iráncom obmedzený časový rámec na predloženie jednotného návrhu, ktorý by posunul diplomatické rokovania dopredu.
Presný termín, do ktorého by mal Irán uzavrieť dohodu, určený nebol
Šéf Bieleho domu v utorok predĺžil dvojtýždňové prímerie vo vojne s Iránom tesne pred jeho vypršaním. Cieľom bolo podľa neho poskytnúť Teheránu viac času na predloženie jednotného návrhu na rokovania. Leavittová v stredu potvrdila, že USA čakajú na takýto návrh od iránskych lídrov, medzi ktorými je podľa jej slov veľa „vnútorných rozporov“.
„Prezident nestanovil presný termín na doručenie iránskeho návrhu, na rozdiel od niektorých správ, ktoré som dnes videla. Konečný harmonogram určí najvyšší veliteľ a prezident Spojených štátov,“ povedala novinárom Leavittová. Trump na súčasnom prímerí podľa nej trvá a „režimu, ktorý je úplne diskreditovaný, veľkoryso ponúka trochu flexibility“. Dodala, že USA v blokáde iránskych prístavov pokračujú.
Hovorkyne Bieleho domu sa vo Washingtone tiež spýtali, ako dlho bude vojna medzi USA a Iránom trvať. Trump tento konflikt podľa nej ukončí vtedy, „keď usúdi, že je to v najlepšom záujme Spojených štátov a amerického ľudu“. Leavittová v stredu zároveň potvrdila, že Biely dom nepovažuje zadržanie dvoch kontajnerových lodí Iránom za porušenie prímeria. Iránske Revolučné gardy informovali o tomto zadržaní skôr v stredu. „Nie, pretože to neboli americké lode, neboli to izraelské lode. Boli to dve medzinárodné plavidlá,“ odpovedala hovorkyňa pre televíziu Fox News.