Irán zverejnil akčné VIDEO zo zásahu: Revolučné gardy zajali nákladnú loď! Sú na nej aj Európania

TEHERÁN - Iránske revolučné gardy zasiahli proti viacerým obchodným lodiam v Hormuzskom prielive. Medzi členmi posádok sú aj Európania vrátane dvoch Chorvátov.
Napätie v oblasti Hormuzský prieliv opäť eskalovalo. Iránske jednotky zasiahli proti viacerým obchodným plavidlám, pričom dve z nich zadržali a presmerovali k iránskemu pobrežiu.
Ozbrojený zásah priamo na mori
Podľa záberov, ktoré zverejnili revolučné gardy (IRGC), ozbrojení a maskovaní vojaci nastupujú na palubu nákladnej lode MSC Epaminondas. Tá patrí medzi plavidlá, ktoré boli počas incidentu zajaté.
Irán tvrdí, že išlo o reakciu na porušenie pravidiel námornej bezpečnosti.
Viaceré lode pod paľbou
Iránska agentúra Fars informovala, že počas niekoľkých hodín došlo k útokom na tri obchodné lode.
- plavidlo Euphoria bolo zadržané a následne skončilo pri iránskom pobreží,
- lode MSC Francesca a MSC Epaminondas boli zadržané a presmerované.
Podľa portálu BBC IRGC otvorili paľbu po tom, čo jedna z lodí nereagovala na výzvy iránskych ozbrojených síl.
Na palube sú aj Európania
Na zadržanej lodi MSC Francesca sa nachádzajú aj dvaja chorvátski námorníci, píše Dnevnik.hr. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Chorvátskej republiky (MVEP) potvrdilo, že na palube zaistenej lode sa nachádzajú dvaja chorvátski námorníci.
Podľa údajov zo zväzu námorníkov by však mali byť v poriadku a mali možnosť kontaktovať svoje rodiny.
Situáciu potvrdil aj minister námornej dopravy Filip Radulović, podľa ktorého sa na palube nachádzajú aj štyria občania Čiernej Hory. Všetci členovia posádky sú podľa jeho slov v bezpečí a prebiehajú rokovania medzi lodnou spoločnosťou a iránskou stranou.
Irán uvádza dôvody zásahu
Podľa vyhlásenia IRGC, ktoré sprostredkovala štátna televízia, boli lode plávajúce pod panamskou vlajkou zadržané pre údajné porušenia – konkrétne manipuláciu s navigačnými systémami a činnosť bez potrebných povolení.
Irán zároveň oznámil, že preverí náklad aj dokumentáciu plavidiel.
Incident po predĺžení prímeria
Zadržanie lodí prišlo len niekoľko hodín po tom, čo americký prezident Donald Trump rozhodol o predĺžení dvojtýždňového prímeria s Iránom, ktoré má vytvoriť priestor pre ďalšie rokovania medzi oboma krajinami.
Najnovšie kroky Iránu tak naznačujú, že situácia v regióne zostáva mimoriadne krehká.