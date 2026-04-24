ONLINE Trump tvrdo reaguje: Spojené štáty sa nikam neponáhľajú, ale Iránu už tikajú hodiny!

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že Spojené štáty sa s ukončením vojny na Blízkom východe nikam neponáhľajú, ale Iránu už „tikajú hodiny“. Informuje o tom agentúra AFP.
6:09 Americká lietadlová loď USS George H. W. Bush pripláva na Blízky Východ, oznámila americká armáda vo štvrtok. Celkový počet lodí v regióne sa tak zvýšil na tri, informuje agentúra AFP.
Iránu tikajú hodiny
„Mám všetok čas na svete, ale Irán nie – hodiny tikajú!“ napísal Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social. Skonštatoval tiež, že „iránske námorníctvo leží na dne mora, ich letectvo je zničené, ich protilietadlové a radarové vybavenie je preč, ich vodcovia už nie sú medzi nami, blokáda je nepriestrelná a pevná a odteraz to bude už len horšie“.
Trump vyjadreniami reagoval na správy denníka The New York Times (NYT) a televízie CNN, ktoré podľa neho informovali, že sa „nevie dočkať“ konca vojny. „Pre tých ľudí, ktorých je teraz menej ako kedykoľvek predtým, ktorí čítajú zlyhávajúci The New York Times alebo sledujú klamlivé správy CNN a myslia si, že sa ‚neviem dočkať‘ konca vojny (ak by sa to tak vôbec dalo nazvať) s Iránom, prosím vedzte, že som v tejto pozícii pod najmenším tlakom,“ uviedol. Šéf Bieleho domu v utorok predĺžil dvojtýždňové prímerie vo vojne s Iránom tesne pred jeho vypršaním. Cieľom bolo podľa neho poskytnúť Teheránu viac času na predloženie jednotného návrhu na rokovania.