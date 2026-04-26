Cestovateľka odhalila GENIÁLNY trik pri lete u Ryanair: TAKTO získate sedadlo v uličke alebo pri okne úplne ZADARMO

MADRID - Skúsená cestovateľka zdieľala trik, ktorý jej funguje už mesiace. Vďaka nemu získa v lietadle miesto pri okne alebo v uličke úplne zadarmo.

Skúsená cestovateľka Lauren Hawker‑Jones tvrdí, že objavila spôsob, ako pri online check-ine obísť systém Ryanairu a získať miesto pri okne alebo v uličke – úplne zadarmo. Jej video, ktoré videlo už viac ako 200‑tisíc ľudí, ukazuje postup, ktorý podľa nej funguje na každom lete, ak má človek trochu trpezlivosti.

Lauren, ktorá pracuje pre cestovateľský tipovací portál Jack’s Flight Club a žije v Barcelone, opisuje svoj trik ako „malé, ale uspokojujúce víťazstvo pre každého, kto cestuje nízkonákladovo a nechce platiť za sedadlo navyše“.

Mysleli si, že žartuje! Pilot požiadal niekoľko pasažierov, aby vystúpili z lietadla, inak neodletia

Ako trik funguje?

Lauren sa 24 hodín pred odletom prihlási na online check‑in a najskôr si pozrie, ktoré sedadlá sú ešte voľné – najmä tie, ktoré nechce (stredové). V druhom okne si otvorí novú rezerváciu na ten istý let a začne do nej pridávať fiktívnych cestujúcich. Tým systém dočasne „zablokuje“ nechcené stredové sedadlá, akoby ich niekto kupoval.

Keď sa následne vráti k svojmu reálnemu check‑inu, systém jej už nemá čo prideliť okrem sedadiel pri okne alebo v uličke. Tie totiž zostali ako jediné voľné pre náhodné rozmiestnenie. Lauren tvrdí, že trik testuje už mesiace a „vždy sedela pri okne alebo v uličke“.

 
 

Považuje to za malá satisfakciu

„Ako nízkonákladová cestovateľka stále hľadám spôsoby, ako si let spríjemniť bez toho, aby som platila navyše,“ hovorí Lauren. „Nemyslím si, že to Ryanair položí na kolená, ale ak to pomôže pár ľuďom vyhnúť sa stredovému sedadlu bez ďalších poplatkov, stojí to za to,“ dopĺňa.

Jej kolegyňa z Jack’s Flight Club, Katy Maclure, dodáva, že ide o spôsob, ako „vrátiť úder Ryanairu, ktorý sa nijako nehanbí účtovať si extra za každý centimeter priestoru“. Podľa nej trik funguje najmä vtedy, keď je väčšina sedadiel už rozdaná a systém má menej možností, kam cestujúceho posadiť.

Kým viacerí označujú trik za geniálny, niektorí v tom nevidia zmysel, považujú to za zdĺhavé a radšej si za sedadlo zaplatia. Ryanair sa k videu zatiaľ nevyjadril.

