Ryanair na letisku v Bratislave pridá štvrté lietadlo: Otvorí úplne novú pravidelnú linku

BRATISLAVA - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair na svojej základni na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave pridá v zimnom letovom poriadku 2026/2027 štvrté lietadlo. To jej umožní od 26. októbra otvoriť úplne novú pravidelnú linku do talianskeho Turína a zo slovenskej metropoly tak bude prevádzkovať 23 liniek, čo je najviac počas zimného obdobia. Informovali o tom v utorok bratislavské letisko a riaditeľ Ryanairu Michael O’Leary.
Šéf dopravcu uviedol, že ide o ich zatiaľ najväčší počet liniek v zimnom poriadku na bratislavskom letisku. „Štyri bázované lietadlá výrazne rozšíria súčasnú kapacitu a dostupnosť leteckých spojení pre cestujúcich zo Slovenska a okolia. Očakávame rast počtu cestujúcich v Bratislave na dva milióny ročne,“ uviedol O’Leary s tým, že v zimnom poriadku otvoria štyri nové letecké linky.
Ide o linky do Varšavy na letisko Modlin, do Pafosu a Tirany, ktoré už v aktuálnej letnej sezóne fungujú a ako nové budú pokračovať aj v zimnom období. V zimnom poriadku 2025/2026 Ryanair prevádzkoval z Bratislavy 21 pravidelných liniek, v nasledujúcej zime ich bude o dve viac. Spoločnosť aktuálne v letnom poriadku prevádzkuje z najväčšieho domáceho letiska 33 pravidelných liniek, čo je najviac od začiatku jeho pôsobenia na letisku od októbra 2005. Generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota informoval, že patria k najrýchlejšie rastúcim letiskám v Európe aj pre rozširujúcu sa sieť liniek dopravcu. „Ryanair je naším dlhodobým partnerom už viac ako 20 rokov,“ podotkol.